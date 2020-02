Gewinnchance auf eine Idealrain Evo Jet Handbrause

Newsletter abonnieren & am Gewinnspiel teilnehmen

Design-Liebhaber aufgepasst: Unter allen Neuabonnenten, die sich im Zeitraum vom 31.01.2020 bis einschließlich den 01.03.2020 für den kostenlosen Skybad-Newsletter anmelden, verlost der Online Bad- und Sanitärshop 20 Idealrain Evo Jet Handbrausen aus dem Hause Ideal Standard. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, bedarf es lediglich der Anmeldung zum Newsletter und schon sind Sie im Lostopf. Alles, was Sie hierbei angeben müssen, ist Ihre E-Mail-Adresse – danach heißt es Daumen drücken. Die glücklichen Gewinner werden nach Aktionsende vom Skybad-Team per E-Mail informiert.

Nicht ohne Grund hat sich Skybad für ein Produkt des mehrfach mit renommierten Designpreisen ausgezeichneten Qualitätsherstellers entschieden. Seit über 100 Jahren steht Ideal Standard für höchste Qualität und Innovationskraft in den Bereichen Design, Technik und Service. Neben den drei klassischen Produktbereichen für das Badezimmer – Keramikprodukte, Acrylwannen und Armaturen – umfasst das Portfolio außerdem Badmöbel, Accessoires und Küchenarmaturen.

Idealrain Evo Jet Handbrausen spiegeln Ideal Standards Anspruch an Präzision, Qualität und Design bis ins kleinste Detail wider. Sie versprechen dank einer zeitlosen Optik, Push Button-Technologie sowie einer neuen Strahlart ein Duschvergnügen par excellence. Der großzügig dimensionierte Brausekopf mit einem Durchmesser von 125 mm sorgt dafür, dass der gesamte Körper von warmem Wasser umhüllt wird.

Um jedes Bedürfnis zu bedienen, sind Handbrausen mit mehreren Strahlarten ausgestattet. So können Sie je nach Stimmung zwischen dem gleichmäßigen, weichen Regenstrahl für entspannte Duschmomente, dem pulsierenden Massagestrahl gegen hartnäckige Verspannungen und dem weichen, wassersparenden Wasserstrahl, der die Umwelt und Ihren Geldbeutel schont, wählen. Bei letzterem mischt ein spezieller Sprühmodus Luft ins Wasser, um einen sanften Strahl und ein verbessertes Duscherlebnis zu erzeugen. So liefert das wassersparende Konzept eine optimale Brauseleistung auch bei niedrigem Druck und ermöglicht eine Wasserersparnis von bis zu 57%.

Bestimmen können Sie die Strahlarten mithilfe der von Ideal Standard entwickelten Navigo-Druckknopfumschaltung. Mit dieser können Sie bequem und schnell Ihre bevorzugte Strahlart auswählen und jederzeit zwischen den drei Strahlarten wechseln. Direkt unterhalb der Brausefläche platziert ist der Druckknopf leicht zugänglich und problemlos zu bedienen.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Idealrain Evo Jet Handbrause haben, sind diese mit einer Anti-Kalk-Funktion ausgestattet. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Strahlnoppen-Design. Die aus Gummi hergestellten Drüsen sind so konzipiert, dass ein einfaches Darüberwischen mit der Hand ausreicht, um sie vor Kalkablagerungen zu schützen. Zusätzlich dazu verhindert die Cool Body-Funktion durch eine innenliegend Wasserführung ein Erhitzen der Oberfläche – auch dann, wenn Sie heiß duschen. So genießen Sie und vor allem Kinder ein Plus an Sicherheit beim Duschen.

Doch auch unabhängig der Gewinnchance auf eine Idealrain Evo Jet Handbrause lohnt sich ein Abonnent des Skybad-Newsletters. Dieser hält Sie regelmäßig über exklusive Aktionen und Gewinnspiele sowie Produktneuheiten, Trends und attraktive Rabatte auf dem Laufenden. Ihr Vorteil: Sie lernen Wichtiges und Aktuelles rund um das Thema Bad vor anderen kennen und sind stets über die besten Schnäppchen informiert. Melden Sie sich heute noch für den Skybad-Newsletter an und sichern Sie sich nicht nur die tollsten Angebote, sondern auch die Chance auf den Gewinn einer Idealrain Evo Jet Handbrause. Weitere Informationen zum Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Für alle, die sich ein eigenes Bild von Ideal Standard und das umfangreiche Portfolio machen möchten, lohnt sich ein Besuch auf Skybad.de. Hier erfahren Sie alles Wichtige über den Markenhersteller und seine zeitlos modernen Produkte, die in keinem Badezimmer fehlen dürfen.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

