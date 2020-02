Cottonbird – Kreative Papeterie, stilvoll und personalisiert passend zu jedem Anlass

Was kann Schrift und Bild ausdrücken, wo Worte oft versagen? Dies ist eine Frage, die sich Menschen schon lange stellen. Der Unterschied könnte darin liegen, dass man sich beim Verfassen eines Textes mehr Zeit nimmt, und viel Überlegung in die perfekte Formulierung steckt.

Zudem können Leser des Textes die nötige Zeit investieren, um über den Inhalt und den emotionalen Wert zu reflektieren.

Fakt ist: Das geschriebene Wort kann Emotionen hervorrufen, die mit Worten oft verfehlt werden. Daher entscheiden sich viele zu den schönsten Momenten des Lebens, wie einer Hochzeit, der Geburt eines lang erwarteten Kindes oder einer Taufe für ein schriftliches Format, oft unterstützt von einem Bild, um die frohe Botschaft zu übermitteln. So kommt Papeterie entgegen der Digitalisierung immer mehr in den Trend. Denn es gibt nur wenige schönere Wege, eine frohe Botschaft zu verkünden, als mit einer selbstgestalteten Karte.

Mit der zunehmenden Beliebtheit dieser Karten, findet man heute auch immer mehr Anbieter, die sich auf Papeterie aller Art spezialisieren. Welcher Anbieter hier das passende Produkt zu einem fairen Preis anbietet, ist dabei schwer auszumachen. Denn worauf sollte man Wert legen, und wie macht man hohe Qualitätsstandards für Kunde bezahlbar? Cotton Bird, das im Jahr 2006 gegründete Papeterie Design und Druck Unternehmen hat sich diese Frage zu Herzen genommen.

Mit einem eingespielten Team wird einzigartige Papeterie für alle bezahlbar



Cotton Bird hat es sich zur Mission gemacht, hochwertige und personalisierbare Papeterie für jeden Anlass bezahlbar zu machen. Das passiert jedoch nicht auf Kosten von Umwelt oder Ersparnissen an Personal. So wird jegliches Papier, das für Karten und Co. verwendet wird, ausschließlich aus Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern produziert.

Schäden an unserer Umwelt sollen laut dem Unternehmen nicht auf Kosten derer Entscheidungen entstehen, und Kunden sollten sorgenfrei ihre Produkte bestellen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Abgesehen von dieser Umweltkomponente, setzt Cotton Bird weiterhin auf Zusammenhalt und Fairness in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Von Design, über Druck und Verpackung bis hin zu IT, wird jeder Beteiligte fest in das Unternehmen integriert und ist Teil des Teams.

Von einer positiven Unternehmensführung, profitieren letztlich auch die Kunden. Wenn ein Unternehmen gut zusammenarbeitet, so ist das Endresultat umso überzeugender. Dies ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen bei dem Expertise und Leidenschaft zusammentreffen. Doch überzeugt auch das Produkt an sich?

Hochwertige Papeterie, die vollkommen auf eigene Vorstellungen angepasst werden kann

Die entscheidenden Punkte, welche die Druckerzeugnisse von Cotton Bird im Vergleich zu anderen Anbietern unterscheiden, sind zum einen die Liebe zum Detail, und zum anderen die endlosen Möglichkeiten, Produkte nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Die Webseite des Unternehmens ist zunächst sehr übersichtlich nach Kategorien gegliedert. So findet man hier auf einen Klick die beliebtesten Anlässe, zu denen man Karten anfertigen würde:

– Hochzeit

– Geburt

– Taufe

– Kommunion

– Weihnachten

Jenseits dieser Top-Kategorien findet man viele weitere Anlässe und Papeterie-Formate. So bietet die Webseite ein breites Spektrum an Produkten mit zahlreichen möglichen Anwendungen. Nach Auswahl der passenden Kategorie, kann man die Suche weiter verkleinern, indem man den Zweck der Papeterie definiert: Von Einladung über Hochzeitstafeln, Menüs und Danksagungen, bis hin zu schönen Accessoires ist alles dabei, was man für eine Hochzeit braucht. Im nächsten Schritt wählt man die passende Designkategorie aus. Ob man eher ein Fan klassischer Designs ist, Minimalist oder sich doch lieber etwas Ausgefallenes wünscht: Das Angebot von Cotton Bird bietet zahlreiche Möglichkeiten. Und diese sind auch noch vollständig personalisierbar!

Perfektion bis ins letzte Detail – auch bei personalisierter Papeterie

Auf der Webseite findet man viele aufregende Designs, teils sogar mit Kupfer, Silber oder Gold verziert. Dies verleiht dem Endprodukt einen Feinschliff, der mächtig Eindruck schindet. Sehr angenehm ist auch der Editor zur Personalisierung. Mit hilfreichen Vorschlägen und Mustern, findet man schnell die richtigen Worte, und kann aus zahlreichen Designoptionen frei auswählen. Der einfache Gestalter Modus bietet einfache und übersichtliche Tools, die professionelle Designs für jeden verfügbar machen.

Wer etwas mehr eigenen Charakter und Gestaltungsmöglichkeiten einbringen möchte, kann stattdessen die Grafiker Option wählen. Hier sind komplexere Designs problemlos umsetzbar, und Kunden wird eine breite Palette an Tools zur Verfügung gestellt.

Der gesamte Prozess von Design bis Lieferung läuft sehr angenehm ab, und Cotton Bird überzeugt als Papeterie Design und Druck Dienstleister im vollen Umfang. Für jeden Anlass bietet das Unternehmen eine elegante Lösung, um Informationen oder einfach nur eine liebevolle Nachricht an seine Gäste zu übertragen – und all das, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Cottonbird ist eine kreative Papeterie für Hochzeitskarten, Geburtskarten und andere Druckmedien für Ihren besonderen Anlass oder Ihr Jubiläum von der Hochzeit, über Weihnachten bishin zur Geburt.

