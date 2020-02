GetMyInvoices optimiert Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Mandanten

Kassel. fino, Anbieter der Rechnungsmanagementlösung GetMyInvoices, hat ein neues Angebot für Steuerberater und Buchhaltungs-Dienstleister initiiert. Dieses hilft Unternehmen bei der Automatisierung von manuellen und zeitaufwendigen Buchhaltungsprozessen und vereinfacht gleichzeitig den nahtlosen Austausch von Belegen zwischen Mandanten und Steuerberatern bzw. Dienstleistern, die die Buchhaltung übernehmen.

„Keine Buchung ohne Beleg“ ist ein bekannter Grundsatz einer ordnungsgemäßen Buchführung. Doch aufgrund der Tatsache, dass Unternehmen über immer mehr Wege ihre Rechnungen und Belege erhalten, ist es nicht immer einfach, diese Vorgabe einzuhalten. Hier hilft GetMyInvoices, indem die Software unter anderem Rechnungen aus mehr als 5.000 Portalen automatisiert herunterlädt oder aus E-Mail-Postfächern importiert. Sämtliche Belege stehen dann in einer gesicherten Cloud-Umgebung zur Verfügung, auf die Steuerberater oder Dienstleister komfortabel zugreifen können.

Mit dem neu aufgelegten Angebot geht GetMyInvoices noch einen Schritt weiter. Dazu gehört insbesondere die Möglichkeit, dass Steuerberater und beauftragte Buchhaltungsdienstleister Rechnungen ihrer Mandanten direkt über individuelle @getmyinvoices-E-Mail-Postfächer empfangen können. „Diese E-Mail-Adressen vergeben wir kostenfrei und unterscheiden uns damit maßgeblich von Mitbewerbern“, erläutert Björn Kahle, COO von fino, und ergänzt: „Steuerberater erhalten somit ohne Umwege die Lieferantenrechnungen ihre Mandanten und müssen keinen Belegen zeitaufwendig hinterhertelefonieren.“

Darüber hinaus vergibt GetMyInvoices das Siegel zum Digitalexperten an Steuerberater oder Buchhaltungsdienstleister ab fünf Mandanten, mit denen gemeinsam Belege über GetMyInvoices digital ausgetauscht werden. Dieses können sie kostenlos nutzen und damit ihre Kompetenz unterstreichen. Gleichzeitig heben sie sich von Wettbewerbern ab. Damit einhergehend wird diesen Digitalexperten GetMyInvoices kostenfrei zur Verfügung gestellt. Interessierte, die sich von dem Angebot überzeugen wollen, können sich unter https://www.getmyinvoices.com/de/steuerberater/ unverbindlich für eine Testversion registrieren.

GetMyInvoices ist eine Lösung für cloudbasiertes Rechnungsmanagement, die insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen adressiert. Sie ruft aus 5.000 Online-Portalen sämtliche Rechnungen automatisch ab – inklusive Erfassung von Rechnungsdatum sowie -summe. Zusätzlich importiert die Software Rechnungen, die per E-Mail eingehen und per Smartphone oder Tablet gescannt werden. Das Ablegen der Dokumente erfolgt übersichtlich in einer zentralen Belegverwaltung. GetMyInvoices ermöglicht die Synchronisierung der Rechnungen mit anderen Systemen, Online-Buchhaltungen und Steuerberatern. Darüber hinaus können die Belege per E-Mail, FTP oder WebDav in Buchhaltungsprogramme und Dokumenten-Management-Systeme übertragen werden. Die Lösung ist intuitiv zu bedienen und teamfähig. Anwender profitieren von mehr Übersicht, weniger Aufwand bei der Buchhaltung sowie mehr Zeit für unternehmerische Ideen. GetMyInvoices ist in fünf Leistungsumfängen erhältlich: Essential, Small, Standard, Professional und Enterprise. Weitere Informationen: www.getmyinvoices.com

