Was braucht der Körper? Mineralien, Vitamine, Fette, Kohlenhydrate, Ballaststoffe? Alles Namen, die wir kennen – oder zu kennen behaupten, obwohl unser Wissen über sie oberflächlich und gering ist. Wir glauben, dass eine „gesunde“ Ernährung aus Gemüse, wenig Kohlenhydraten und wenig Fetten besteht oder vielleicht doch Keto, Paleo, oder wie auch immer die aktuelle Trend-Diät heißt, ist. Und natürlich dürfen Früchte nicht fehlen. Aber nein, da ist doch viel zu viel Fructose drin – alles Zucker, den der Körper nicht braucht. Aber Früchte sind doch was Gutes, oder etwa nicht?

Indayi bringt dir heute bei, welche Lügen vorherrschen und dir deine Ernährung erschweren, obwohl das Konzept sehr einfach ist.

Was ist nun mit Früchten und Gemüse? Sind Früchte gesund oder doch nur überzuckert?

„Der menschliche Körper kann ohne Mineralstoffe nicht gesund sein. Die Ursache vieler Krankheiten führen Mediziner auf fehlende Mineralstoffe zurück. Der menschliche Körper kann aber natürliche Mineralstoffe wie Kalium oder Magnesium nicht selbstständig produzieren, sondern kann sie nur über die Nahrung aufnehmen. Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass unser Körper künstliche Mineralstoffe nicht verwerten kann, deswegen ist die beste und richtige Zuführung nur mit natürlichen Mineralstoffen möglich.“

In seinem Buch „40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung: Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten – Die magische Heilkraft der Lebensmittel. Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?“ schreibt Tabou B. B. Braun über die eine Wahrheit, die nicht zu verleugnen ist: der Körper muss viele wichtige Stoffe, die er zum Funktionieren braucht, aus externen Quellen beziehen. Auch Früchte geben uns Stoffe, die unser Körper selbst nicht herstellen kann. Vitamine, wie Niacin, B6, Folsäure, C, und Mineralstoffe, wie Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium sind in den meisten Früchten erhalten. Diese braucht der Körper.

Welche Früchte sollen nun gegessen werden?

Natürlich ist jetzt die Frage, was und wie viel verzerrt werden sollte. Die Lebensmittelindustrie und der Vertrieb bieten eine Menge an Möglichkeiten an: von lokalen Gütern von lokalen Anbietern bis zu Ware aus dem Ausland. Welchen Früchten sollte man nun aber die Aufmerksamkeit geben?

Ist Bio wirklich Bio? Sind Bio-Früchte wirklich gesünder?

Zuerst sollte man wissen, welche Vor- und Nachteile „Bio“ Produkte überhaupt bieten. Die Vorteile – jedenfalls einige davon, wenn nicht alle – sind folgende:

Bio-Produkte enthalten deutlich weniger Zusatzstoffe, was sehr vorteilhart für den Körper. Sie sind auch frei von künstlichen Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern, Biologische Produkte werden ohne Gentechnik verarbeitet. Gentechnik bietet ein Gesundheitsrisiko für den menschlichen Körper – viele Wissenschaftler sind sich dessen Effekten nicht einmal einig. Bei der Bio-Landwirtschaft wird auf chemisch-synthetische Pestizide verzichtet. Pestizide sind Gifte, die Schnecken, Pilze, und Insekte töten damit Pflanzen von Befall geschützt sind. Sie sind natürlich auch gefährlich für den Menschen. Bio-Anbau ist nachhaltiger und verbraucht geringer Energie, Felder können länger genutzt werden, der Boden verliert nicht seine Nährstoffe. Es wird beim Anbau auch deutlich weniger Energie verbraucht.

Zu den Nachteilen von Bio-Lebensmitteln gehören:

Bio-Produkte sind teurer. Dazu gehören natürlich auch Früchte. Die Kosten der Herstellung sind hoch, so dass auch die Preise für den Endverbraucher höher sind. Sie sind geringer haltbar. Das Fehlen von künstlichen Konservierungsstoffen hat natürlich den Nachteil, dass die Produkte im Vergleich kürzer halten. Es gibt keine einheitliche Bio-Qualität. Die unterschiedlichen Arten von Bio-Siegeln erschweren einen Vergleich von Bio-Produkten.

Von Früchten bis zu anderen Produkten: Sind Bio-Produkte nun automatisch gesünder?

Die Antwort ist schwierig zu ermitteln. Um festzustellen, ob ein Produkt gesünder ist als ein anderes, müssen viele Faktoren in Betracht gezogen werden: Sorte, Sonneneinstrahlung, Anbauort. Für uns Verbraucher sind diese Faktoren schwer zu prüfen.

Was aber dennoch zutrifft ist, dass Bio-Lebensmittel mehr Nährstoffe enthalten. Die Intensivität dieser ist bei Bio-Produkten höher und somit profitiert unser Körper. Auch, dass es weniger Pestizidrückstände gibt, schützt unseren Körper vor unnötigen Giften. Somit entsteht auch ein geringeres Krebsrisiko.

Dennoch sind die hohen Preise für den Verbraucher oft eine Last. Entweder muss die Gesundheit oder das Portemonnaie bluten.

Die Entscheidung liegt an euch. Gebt ihr lieber Bio-Früchten eine Chance? Oder bleibt ihr eurem Kontostand treu?

Schlussendlich muss jeder selbst entscheiden, wie er oder sie vorgeht. Tatsache ist aber, dass hohe Preise dazu führen, dass Menschen gerne auf Bio-Produkte verzichten und sogar verzichten müssen – auf Kosten ihrer Gesundheit.

Doch so lange Bio-Produkte nicht nur durch den Aufwand und Kosten während der Herstellung hohe Kosten haben, sondern auch als Lifestyle „Bio“ und „Clean eating“ vermarktet werden, werden die Preise nicht sinken.

Eine gesunde Ernährung ist dennoch möglich. Wie du mit Gemüse, Kräutern und Früchten deine Lebensqualität trotzdem verbessern kannst:

Doch keine Angst. Dennoch kannst du dich besser ernähren. Bio ist nicht unbedingt ein Muss. Unser Autor, Tabou B. B. Braun, verrät dir wie in seinem Buch:

40+ Krankheiten heilen durch die Ernährung: Lebensmittel, die Medikamente ersetzen: Natürliche Gegenstücke zu Tabletten – Die magische Heilkraft der Lebensmittel. Welche Nahrungsmittel bekämpfen welche Krankheiten?

In fast 300 Seiten listet Tabou B. B. Braunauf, welche Volkskrankheiten durch welche einfachen Nahrungsmittel geheilt und verhindert werden können. Er gibt dir afrikanisch inspirierte Tipps und Tricks, die deinen Körper und deine Seele heilen werden. Dieses Buch hilft dir dabei dein Gleichgewicht zu finden und dein Leben zu koordinieren – ein gesünderes, ausgewogeneres Leben:

Ein Leben fern von Diäten, die dich nur fetter machen, da du nach der Diät sowieso nur in alte Essverhalten verfällst.

Ein Leben fern von Krankheiten, da du die richtigen Lebensmittel frühzeitig benutzt, so dass Krankheiten gar keine Chance haben zu entstehen oder sich zu verschlimmern.

Ein Leben mit Genuss. Leckere Rezepte und Lebensmittel, die deinem Leben einen neuen Geschmack geben werden.

Über den Autor

Tabou Banganté Blessing Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Job und Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen, leichten und genialen innovativen Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

