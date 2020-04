Gesundheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg von Führungskräften und Mitarbeitern. „Doch das Wort Gesundheit löst geradezu Abwehr aus, es ist nicht positiv besetzt!“ Ruth Maria Sarica, Coach und Trainerin für bewegende Veränderungen, kennt die typischen Reaktionen aus ihren Seminaren und Führungskräftetrainings. Sie führt deshalb eine neue Definition für Gesundheit ein: „Wohl(be)finden“. Jeder Einzelne ist für das Finden seines Wohls (mit) verantwortlich – und das verändert die Einstellung und das Verhalten grundlegend.

In ihrem Buch mit dem Titel „Gesunde Führung in der VUKA-Welt“ motiviert Ruth Maria Sarica Führungskräfte und Mitarbeiter, neue Kompetenzen und agiles Handeln zu entwickeln, um in einer von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität – VUKA – geprägten Welt gesünder zu arbeiten und zu leben. Coaches und Trainern gibt sie mit ihrem Buch und den Online-Arbeitshilfen praxisorientiertes Material für ihre Arbeit an die Hand.

VUKA-Welt positiv betrachten

VUKA-Welt: Chance oder Risiko? „Führungskräfte fühlen sich häufig überfordert und orientierungslos im Umgang mit den schnelllebigen fortwährenden Veränderungen. Das verursacht Stress und hat Auswirkungen auf die Gesundheit, denen Führungskräfte wirksam begegnen sollten“, sagt Ruth Maria Sarica, die die Auswirkungen in ihren Unternehmenstrainings erlebt.

„Ich ermutige die Menschen, das Positive in der VUKA-Welt zu sehen.“ Ob man Veränderungen ablehnt oder davon begeistert ist, niemand kann sich den rasanten Veränderungen entziehen. Deshalb ist es wichtig, eine systemische und salutogenetische Herangehensweise einzunehmen. In ihrem Buch zeigt Ruth Maria Sarica, dass die VUKA-Welt mit all ihren Komponenten für Führungskräfte viele Chancen bietet. Allerdings ist es dazu erforderlich, den Blick auf die aktuelle Unternehmenswelt und den Umgang mit sich selbst und den Mitarbeitenden zu schärfen und diese aktiv mit- und neu zu gestalten.

Gesünderes Miteinander

Anhand von wesentlichen Grundlagen wie Salutogenese, Systemischem Denken, Lösungsorientierung, der Beachtung von menschlichen Grundbedürfnissen und Resilienzkonzepten, zeigt die Expertin für Gesunde Führung, wie ein gesünderes Miteinander in Unternehmen möglich ist. Sie beschreibt wichtige Kompetenzen, die jede Führungskraft beherrschen sollte, wie das Anerkennen von Bedürfnissen, Wertschätzung und Selbst-Wertschätzung. Mit vielen lebendigen Beispielen, Fragen und Übungen eröffnet sie neue Perspektiven für gesunde Führung. Durch den starken Praxisbezug und die Anleitung zur Selbstreflexion ist das Buch gleichermaßen für Führungskräfte und Mitarbeiter wie auch für Coaches und Trainer ein wertvolles und gut umsetzbares Arbeitsbuch.

Systemisches Denken/Handeln und Salutogenese als Grundlagen für Gesundheit

Mit welchen Mitteln ist gesunde Führung umsetzbar? Nicht nur Ernährung, Bewegung und Entspannung sind entscheidend, sondern innere Reflexion, (Selbst) Wertschätzung und ein Verständnis der menschlichen Grundbedürfnisse. „Denn dann vergrößert gesunde Führung die Handlungsspielräume und führt zu mehr Resilienz. Die VUKA-Welt bietet hierfür eine „Spielwiese“ der Möglichkeiten,“ so Ruth Maria Sarica. Neue Kompetenzen, gemeinsames Erleben und die Wertschätzung der erreichten Ziele spielen dabei eine wichtige Rolle.

Die Inhalte des Buches bieten Führungskräften und Mitarbeitern praktisch umsetzbare Handlungsempfehlungen, um gesunde Führung in der VUKA-Welt erfolgreich und zuversichtlich zu etablieren.