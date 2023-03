Gesellschaftliche Verantwortung für Jung und Alt

ULRICH PERSCHMANN STIFTUNG setzt zum 10. Jubiläum Fokus noch stärker auf die Förderung lokaler Projekte

Braunschweig, März 2023 – Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens wird die ULRICH PERSCHMANN STIFTUNG zwei Fokusprojekte in Braunschweig-Wenden etablieren. Damit bringt das Traditionsunternehmen seine Verbundenheit mit dem “Heimatstandort” im Norden Braunschweigs zum Ausdruck. Partner sind das DRK Kinder- und Jugendzentrum (Juze) Wenden und die Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord. Geplant ist eine jährliche Förderung von jeweils 5.000 Euro.

Stiftungszwecke: Kinder- und Jugendhilfe sowie Altenhilfe

Das Juze Wenden ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche insbesondere aus den Stadtteilen Wenden, Thune und Harxbüttel. Träger ist der DRK-Kreisverbandes Braunschweig-Salzgitter. Die Hch. Perschmann GmbH hat das Juze bereits beim notwendigen Neubau am jetzigen Standort am Heideblick mit 100.000 Euro unterstützt. Seit der Wiedereröffnung findet ein regelmäßiger Runder Tisch statt und die Hch. Perschmann GmbH fördert die Einrichtung mit regelmäßigen Spenden. Ab diesem Jahr erfolgt die Unterstützung über die ULRICH PERSCHMANN STIFTUNG und soll intensiviert werden: So ist beispielsweise geplant, dass die Stiftung künftig eine Bundesfreiwilligendienst- oder FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) für das Juze Wenden finanziert.

Darüber hinaus will die Stiftung den Generationenaustausch zwischen Kindern und Jugendlichen mit dem Seniorenkreis Wenden/Thune über das Austauschformat “Alt trifft Jung” fördern, das auch von Perschmann-Auszubildenden unterstützt wird. Ein weiteres Fokusprojekt im Bereich Altenhilfe ist die Nachbarschaftshilfe Braunschweig-Nord, die älteren Menschen Hilfestellungen gibt, damit sie möglichst lange in der gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können. Die Zusammenarbeit startete bereits im vergangenen Jahr.

Gesellschaftliches Engagement: Familientradition verpflichtet

Ulrich Perschmann, ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter der Hch. Perschmann GmbH, entschied sich im Jahr 2012, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen. Die ULRICH PERSCHMANN STIFTUNG verfolgt seitdem das Ziel, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Konkret unterstützt die Stiftung Kinder und Jugendliche unter anderem mit ehrenamtlichen Familienpaten (über den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Braunschweig).

Justus Perschmann, Sohn von Ulrich Perschmann, geschäftsführender Gesellschafter der Hch. Perschmann GmbH in fünfter Generation und Stiftungsvorstand, erweiterte den Stiftungszweck um den Bereich Altenhilfe. Die Stiftung soll Seniorinnen und Senioren Hilfestellung und Unterstützung geben und will insbesondere alleinstehenden Personen den Lebensabend erleichtern. Dazu arbeitet sie u. a. mit der Stiftung St. Thomaehof zusammen und unterstützt das Pflege- und Seniorenheim Thomaestraße z.B. durch die Anschaffung von Spielen und Sportgeräten, um Aktivitäten in der Gemeinschaft zu fördern.

“Als Familienunternehmen mit über 150-jähriger Tradition übernehmen wir nicht nur Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern engagieren uns auch an unserem Stammsitz in Braunschweig-Wenden sozial”, sagt Justus Perschmann. “Die ULRICH PERSCHMANN STIFTUNG ist der Kern, aus dem heraus wir dieses Engagement fokussiert betreiben. Insbesondere in der Altenhilfe gibt es Bedarf in vielen Bereichen – hier entwickeln wir unterschiedliche Ideen und Projekte. Darüber hinaus möchten wir künftig auch versuchen, externe Spenden zu generieren, und das nicht nur zu besonderen Anlässen wie runden Jubiläen.”

Weitere Informationen unter: https://www.perschmann.de/perschmann-gruppe/ulrich-perschmann-stiftung/



Über die Perschmann Gruppe

Die Hch. Perschmann GmbH wurde im Jahr 1866 unter anderem als Handelshaus für Werkzeuge gegründet und befindet sich seither in Familienhand. Neben dem Hauptsitz in Braunschweig unterhält der Systempartner für Qualitätswerkzeuge heute zwei weitere Standorte: Berlin und Poznań in Polen. Der Umsatz mit Qualitätswerkzeugen lag 2021 bei rund 120 Millionen Euro. Die Hch. Perschmann GmbH ist der Ursprung der Perschmann Gruppe, zu der auch die Perschmann Calibration GmbH, Spezialist für Kalibrierdienstleistungen, die F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH in Berlin – entwickelt das revolutionäre Manufacturing Execution System (MES) smartblick für die industrielle Fertigung – sowie die Perschmann Business Services GmbH zählen. Letztere bündelt als Shared Services Center die kaufmännisch-datentechnischen Fachabteilungen der Unternehmensgruppe. Die Perschmann Gruppe mit über 500 Mitarbeitenden ist langjähriger Partner der Hoffmann Group – Europas führendem Systempartner für Qualitätswerkzeuge.

Weitere Informationen unter www.perschmann.de, www.facebook.de/PerschmannGruppe, www.linkedin.com/company/perschmanngruppe/ und https://www.youtube.com



