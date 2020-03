Geschenktipp zu Ostern – Kleine Mutmachgeschichten

„Kleine Mutmachgeschichten“ von Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz zeigt Kindern, dass auch andere Probleme haben, es aber oft eine Lösung gibt, wenn man zusammenhält. Witzige, aber auch gefühlvolle Geschichten für Kinder, die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen. Untermalt werden diese Erzählungen mit liebevoll gestalteten Illustrationen.

Für die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann. In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können. Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes. Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.

Broschiert: 156 Seiten

Verlag: Karina-Verlag (17. Juni 2015)

ISBN-10: 3903056448

ISBN-13: 978-3903056442

Auch als E-Book erhältlich!

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch:

…. haben die Autorinnen ihr gemeinsames Werk betitelt, klein allerdings sind die Geschichten nur bezüglich der Seitenzahl, vom Inhalt her sind sie ganz groß und machen Betroffenen, die sich ggfs identifizieren können sehr viel Mut in Situationen, Begebenheiten und Momenten des Lebens, die anders sind.

Sei es der norwegische Kobold Nicki, der mit seiner Familie in das Heimatdorf von Nepomuck zieht und der nicht laufen kann.

Oder der völlig unselbständige und verhätschelte Olli, der von seinen Klassenkameraden nur ausgelacht wird deswegen.

Dann ist da auch noch die kleine Fledermaus Leopoldine, die autistische Züge hat und

das Eulenmädchen Jule, das einfach Angst davor hat, zuzugeben, warum sie keine Mäuse fangen kann.

Egal, ob die Hauptakteure aus dem Menschen-, Fantasie- oder Tierreich kommen, immer findet sich jemand, der ihnen helfen kann und so sollte es auch sein.

Niemand sollte verzweifeln, weil er nicht der *Norm* entspricht, denn was ist schon *normal*?

Britta, Christine, Heidi und Karin haben da wundervolle Geschichten zum Vorlesen, selber lesen und drüber reden für Kinder geschrieben, aber auch zum nachdenken für Erwachsene, die Vorbild sein und *Anderen* genau so viel Achtsamkeit und Wertschätzung entgegen bringen sollten, wie sie *Normalen* zukommen lassen oder selbst erwarten.

Fünf Chaospunkte und ein Dankeschön an die Mädels, dass sie diese Themen aufgegriffen haben.

