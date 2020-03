Somabay Golf: Neue Driving Range spielbereit

Somabay, im März 2020 – Am Roten Meer in Ägypten beginnt eine neue Ära des Golfsports – Somabay, das Ferienparadies nahe Hurghada, frischt sein Golfportfolio auf. Überdies entwickelt die Destination derzeit einen weiteren 18-Loch-Platz mit dem Ziel, Ägyptens umfangreichstes Golf-Reiseziel für Golfer aller Generationen und Spielstärken zu werden. Pünktlich zur Ägypten Golf Trophy mit rekordverdächtigen 162 Spielern aus den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde die brandneue Driving Range eröffnet.

Die Halbinsel Somabay – Outstanding by nature – hat sich nachhaltig der Entwicklung ihres Golfsegments verschrieben. Zu Somabay Golf gehört aktuell der weltberühmte 18-Loch, Par 72 Meisterschafts-Golfpatz Cascades und der 9-hole, Par 3 Academy- und „Fun“-Platz, die beide vom südafrikanischen Großmeister Gary Player, einem der Top 3 Golfplatzdesigner, gestaltet wurden. Ein zweiter 18-Loch-Platz aus der Feder der renommierten Golfplatzarchitekten LOBB + PARTNERS ist bereits in Entwicklung und wird Somabay in naher Zukunft in eine 45-Loch-Destination mit variationsreichem Spielerlebnis auf mehreren Plätzen verwandeln.

Spieler, die sich auf ein herausforderndes Spiel vorbereiten, können jetzt die neue Driving Range nutzen, die mit einem neuen, intelligenten Bewässerungssystem aufwartet, mit dem der Wasserverbrauch um 30 % gesenkt werden kann. Erstmals wurde außerdem für ein besseres Spielgefühl das meerwasserbeständige Paspalum Platinum Pure Dynasty aus Miami eingesetzt.

Somabay CEO Ibrahim El Missiri: “Unser Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Effizienz und innovativen Technologien für ein komplett „grünes“ Golfspiel. In Kürze werden unsere Wasserentsalzungsanlagen vollständig mit Solarenergie betrieben. Mit diesem innovativen Ansatz ist Somabay nicht nur in Ägypten, sondern auf dem gesamten afrikanischen Kontinent und im Nahen Osten führend im Golfsport.

