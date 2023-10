genuss7.de setzt neue Maßstäbe im Bereich veganer Weine

Am 01. November ist der Weltvegantag. genuss7 feiert mit veganem Wein.

Schönaich, 30.10.2023 – Im Vorfeld des Weltvegantags am 1. November 2023 möchte genuss7 die Gelegenheit nutzen, um auf sein umfangreiches Sortiment an veganen Weinen aufmerksam zu machen. Laut der neuesten Statistik von Statista leben in Deutschland etwa 1,5 Millionen Veganerinnen und Veganer. Diese wachsende Bevölkerungsgruppe legt Wert auf vegane Ernährung und sucht in anderen Lebensbereichen nach veganen Alternativen. Genuss7 hat diese Entwicklung erkannt und bietet eine breite Palette an veganen Weinen an, die durch ein spezielles Symbol leicht identifizierbar sind.

Veganismus: Mehr als eine Ernährungsweise

Veganismus ist weit mehr als eine Ernährungsform. Es ist eine Lebensweise, die den Verzicht auf tierische Produkte in allen Bereichen des Lebens umfasst. Das betrifft nicht ausschließlich die Ernährung, sondern unter anderem Produkte wie Kosmetika, Kleidung und Haushaltsartikel. genuss7.de unterstützt diese Philosophie und bietet deshalb ein breites Sortiment an veganen Weinen an.

Warum nicht jeder Wein vegan ist: Ein Einblick in die Weinherstellung

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass alle Weine vegan sind. In der traditionellen Weinherstellung werden tierische Produkte wie Eiweiß oder Gelatine für die Filtration und Klärung verwendet. Genuss7.de nimmt die Bedürfnisse der veganen Gemeinschaft ernst und bietet eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Weinen, die ohne den Einsatz tierischer Produkte hergestellt werden. Eine Übersicht der veganen Weine findet der Kunde unter der URL https://www.genuss7.de/vegan .

Einfache Auswahl durch spezielle Kennzeichnung

Um die Auswahl für unsere Kunden so einfach wie möglich zu gestalten, sind alle veganen Weine auf unserer Website mit einem speziellen Symbol versehen. Dies ermöglicht es den Kunden, schnell und unkompliziert die Weine zu finden, die ihren ethischen und diätetischen Anforderungen entsprechen.

Fazit und Ausblick

Der bevorstehende Weltvegantag ist eine hervorragende Gelegenheit, um die Bedeutung veganer Alternativen in der Ernährung und im Lebensstil hervorzuheben. Veganer Wein liegt im Trend und Genuss7 ist stolz darauf, eine breite Palette anzubieten und wird in Zukunft sein Sortiment in diesem Bereich erweitern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website genuss7.de oder kontaktieren Sie uns direkt für Anfragen und weitere Details.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42



http://www.genuss7.de

