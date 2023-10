Frohe Weihnachten mit Swiss Smile

S-O-S: Schlips – Oberhemd – Socken. Braucht kein Mensch.

Jetzt gibt es das Swiss Smile Dental Beauty Kit – Day and Night.

Frohe Weihnachten.

Sinnvoll soll es sein, auch gesundheitsfördernd, Freude verbreiten und zwar Tag und Nacht. Kein Problem, dieses Geschenk von Swiss Smile deckt alle Wünsche rund um die Zahnhygiene ab. Und das für lange Zeit! Hübsch aussehen tut es auch.

Zahnpflege-Kit „Day & Night Dental Beauty Kit“ von Swiss Smile

Möglich, dass dieses Geschenk erst große Augen bereitet. Zahnpasta? Für Tag und Nacht? Aber dann kommt Freude auf. Dieses Geschenke-Bundle hat es nämlich in sich. Es sorgt für strahlend schöne und gesunde Zähne – morgens und abends. Das ist doch eine tolle Idee.

Alles für eine optimale Mundhygiene

Da ist wirklich an alles gedacht. Die Pflegeprodukte Whitening Toothpaste mit der eleganten weißen Zahnbürste mit vielen feinen und weichen Curen-Borsten, die Vitalizing Herbal Toothpaste mit der tollen schwarzen Zahnbürste mit den feinen Curen-Borsten, die die Zähne und das Zahnfleisch sanft massieren und zusätzlich noch für die Komplettpflege: der schwarze Wachs-Faden zum Reinigen der Zahnzwischenräume.

Die Whitening-Zahnpasta reinigt die Zähne sanft und schonend und lässt die Zahnoberfläche natürlich weiß erscheinen. Die Vitalizing Herbal Toothpaste mit Teebaumöl, Echinacea und Chlorophyll wirkt antibakteriell und stellt das natürliche Gleichgewicht in der Mundhöhle wieder her. Damit auch wirklich keine Speisereste in den Zahnzwischenräumen unentdeckt bleiben, kommt der glänzende schwarze Wachsfaden, der so gut nach Pfefferminze duftet, zum Einsatz. Er ist reißfest und so fein, dass er problemlos zwischen sehr eng stehende Zähne passt und nichts zurückbleibt, was der Zahngesundheit abträglich ist. Und die eleganten Zahnbürsten mit den vielen, sanft weichen Curen-Borsten, einer speziellen Erfindung des Schweizer Dentalunternehmens, um eine perfekte Massage zu garantieren. Die engstehenden Borsten sind so angeordnet, dass selbst hartnäckige Ablagerungen und Verfärbungen durch Rotwein, Kaffee und Nikotin mühelos entfernt werden.

Wir wünschen frohe Weihnachtstage!

SWISS SMILE – Eine Kombination aus Luxus, Ästhetik und zeitlosem Design.

Swiss Smile lässt die gewöhnliche Zahnpflege hinter sich und vereint umfassende Exertise mit Luxus, Ästhetik und zeitlosem Design. Swiss Smile steht für die Entwicklung der begehrtesten und innovativsten Formeln, exquisit verfeinert mit edlen Inhaltsstoffen und hochweritgen Materialen für ein noch nie dagewesenes hochwirksames Zahn- und Mundpflegeerlebnis.

