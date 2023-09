genuss7.de heißt den Herbst willkommen mit leckeren Wein

Perfekt abgestimmte Weinmomente für jede Gelegenheit, komfortabel bis an die Haustüre

21. September 2023, Deutschland – Der Herbst steht unmittelbar bevor, und mit ihm die Zeit der kulinarischen Genüsse und des gemütlichen Beisammenseins. Der Kalender sagt uns, dass am 22. September die Tag-und-Nacht-Gleiche stattfindet und damit der Herbst offiziell beginnt. Um diesen besonderen Anlass zu zelebrieren, bietet genuss7 eine umfassende Auswahl an Weinen, die sich perfekt für herbstliche Gerichte, romantische Abende oder gesellige Treffen mit Freunden eignen.

Schneller geht es nicht: Versand noch am selben Tag

Für spontane Anlässe bietet genuss7 einen besonderen Service: Werktags bis 16 Uhr bestellt, wird die Ware noch am gleichen Tag verschickt. Keine Schlepperei mehr, mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

Persönliche Weinempfehlungen für alle Geschmacksrichtungen

Ein besonderes Augenmerk legt genuss7 auf die individuelle Beratung. Sobald ein Kunde einen Wein gefunden hat, der ihm schmeckt, kann er durch gezielte Empfehlungen weitere Weine aus dem Sortiment entdecken, die seinem Geschmack entsprechen. Das macht die Auswahl des nächsten Lieblingsweins zum wahren Vergnügen.

Nicht nur ein Verkaufsort, sondern auch ein Kompendium des Wissens

Bei genuss7 sind die Hintergrundinformationen zu jedem Wein ausführlich aufbereitet. Dazu zählen Herkunft, eventuelle Auszeichnungen und spezielle Charakteristiken wie Bio-Zertifizierungen. ( https://www.genuss7.de/bio ) Wer Rotwein bevorzugt, findet eine spezielle Auswahl an Rotweinen ( https://www.genuss7.de/rotwein ), die sich ausgezeichnet für herbstliche Gerichte eignen.

Vielfältige Herbstmomente mit genuss7

Ob für das einfache, aber köstliche Abendessen, für die romantische Zeit zu zweit bei Kerzenschein oder für gesellige Abende in der Runde von Familie und Freunden – genuss7 stellt eine vielfältige Weinpalette bereit. Neben der umfassenden Weinvielfalt gibt es auch zahlreiche Rezeptvorschläge und inspirierende Ideen für die kommenden Herbstmonate.

Dank der breiten Produktpalette, den schnellen Lieferoptionen und den persönlichen Empfehlungen wird jeder Herbsttag mit genuss7 zu einem unvergesslichen Erlebnis.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42



http://www.genuss7.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.