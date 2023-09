Christiane Teschmer Beyersdorf stellt ihr erstes Buch vor

Das Leben sind wir

Wir wissen das Leben zu deuten und zu ordnen,

und doch ist das Leben nicht immer geordnet.

Wir Menschen suchen nach Lösungen im Leben,

und streben nach Taten im Leben.

Wir wünschen Erfolg im Leben,

ernten aber auch Misserfolg im Leben.

Im Leben gibt es Höhen und Tiefen.

Der eine hat Zeit im Leben,

der andere kennt keine Zeit im Leben.

Das Leben weiß über uns Bescheid,

und wir wissen über das Leben Bescheid.

Das Leben ist ein Ringelreigen

und niemand möchte drin übrig bleiben.

Das Leben kann schön sein,

das Leben kann traurig sein.

Einer weiß mehr im Leben,

der Andere weniger im Leben.

Das liebe Leben dreht sich unzählige Male

um die eigene Achse unserer Erdkugel im Leben.

Das Leben heißt:

Alle Menschen, Tiere und Pflanzen

wie in einem Labyrinth auf der Erde zum Leben auserwählt

und zum Geben und Nehmen vereint.

Schon während ihrer Lehrzeit hat Frau Teschmer Beyersdorf geschrieben und ihren Gedanken und Gefühlen so Ausdruck verliehen! Themen, die sie bewegen und uns alle täglich begleiten, verstrickt sie liebevoll in lyrische Texte. Jetzt hat sie sich auch getraut, mit ihren Werken an die Öffentlichkeit zu gehen und bereits im April ihr erstes Buch veröffentlicht. Wir laden Sie ein, die Autorin und ihr Buch Das Glück, die Weisheit zu erhaschen kennenzulernen und ein kostenloses Rezensionsexemplar zu bestellen.

Das Glück, die Weisheit zu erhaschen ist im Paramon Verlag erschienen.

ISBN: 978-3-03830-493-7, Christiane Teschmer Beyersdorf, gebunden, 75 Seiten, 18,00EUR

