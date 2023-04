Gemeinsam stark: Akzeptanz fördert die Zusammenarbeit

Akzeptanz ist ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Zusammenarbeit unter Menschen geht. Mit Respekt, Toleranz und Vertrauen können wir als Gemeinschaft stärker werden und ein wertschätzendes Miteinander schaffen.

Akzeptanz schafft positive Atmosphäre

Im Grunde genommen geht es darum, dass man die Unterschiede und Eigenheiten des anderen respektiert und anerkennt. Das bedeutet nicht, dass man alles gutheißen oder tolerieren muss, was der andere tut oder sagt. Es geht vielmehr darum, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und sich gegenseitig wertschätzt. Wenn man Akzeptanz in einer Gruppe oder einem Team fördert, schafft man eine positive Atmosphäre, in der jeder seine Stärken einbringen kann. Man fühlt sich gehört und verstanden, was wiederum das Vertrauen und die Motivation stärkt. Kurz gesagt: Akzeptanz ist der Schlüssel zu einer harmonischen und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Menschen sind so, wie sie sind

In diesem kurzen Satz steckt eine Menge Wahrheit. Kaum einem Menschen ist es egal, ob seine Persönlichkeit, seine Fähigkeiten und seine Außenwirkung von anderen bemerkt werden. Es mag Ausnahmen geben, doch im Büro- oder Geschäftsalltag geht es genau darum, die Menschen in ihrer Gesamtheit zu sehen, zu erkennen und ihren Möglichkeiten entsprechend einzusetzen. Der schwierigste Part dabei ist, sich selbst wahrzunehmen, anzuerkennen und die Toleranz mitzubringen, sein Gegenüber mit seinen Charaktereigenschaften, Handlungsfähigkeiten, seiner Authentizität zu akzeptieren.

In ihrem Vortrag “ Menschen sind, wie sie sind – und das ist gut so“ geht Bettina Stark, Coach und Präsidentin der German Speakers Association, der Herausforderung auf den Grund, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Authentizität im Umgang mit anderen ergebnisorientiert und menschlich umzusetzen. Stichwort: 4-A-Erfolgsformel.

Akzeptanz fördert die Zusammenarbeit

Um die Zusammenarbeit unter Menschen zu fördern, ist es wichtig, Akzeptanz zu stärken. Doch wie kann das erreicht werden? Ein erster Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen, Werte und Überzeugungen hat. Diese können von den eigenen abweichen, ohne dass dies negativ bewertet werden muss. Stattdessen sollte man sich bemühen, die Perspektive des anderen zu verstehen und zu akzeptieren. Auch das Zulassen von Fehlern und Schwächen kann dazu beitragen, die Akzeptanz zu stärken. Niemand ist perfekt und jeder hat seine individuellen Herausforderungen zu meistern. Wenn es um das Thema Akzeptanz in der Arbeitswelt geht, gibt es einige Maßnahmen, die dazu beitragen können, ein harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen.

Eine Möglichkeit ist beispielsweise, regelmäßige Feedbackgespräche zu führen, in denen sowohl positive als auch negative Aspekte der Zusammenarbeit angesprochen werden. Dadurch können Missverständnisse vermieden und Konflikte frühzeitig gelöst werden. Auch eine offene Kommunikation und ein respektvoller Umgang miteinander sind wichtige Faktoren, die zur Förderung von Akzeptanz beitragen. Zudem sollten Unterschiede und Vielfalt als Bereicherung angesehen werden und nicht als Hindernis. Eine positive Einstellung gegenüber Diversität und die Wertschätzung der individuellen Stärken jedes Mitarbeiters können dazu beitragen, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und akzeptiert fühlt.

Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, uns aufeinander einzulassen und uns zu akzeptieren, können wir eine positive Veränderung in unseren Beziehungen und in der Welt um uns herum bewirken. Also lass uns weiterhin daran arbeiten, unsere Akzeptanz zu fördern und gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten.

Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre Zuhörer:innen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Seit 2021 gestaltet Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen.

Bettina Stark

