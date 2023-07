Geballte Schönheit für 2023: Metamorphose – die Herbst/Winter-Kollektion von Speidel

Bodelshausen, Juli 2023. Die Natur ist ständig im Wandel und sie bringt dabei die schönsten und kräftigsten Farben und Formen hervor. Der ewige Kreislauf der Verwandlung, die Metamorphose, ist Vorbild und Namensgeber der Herbst/Winter-Kollektion 2023 von Speidel. Mit angesagtem Leo-Print und neuer Farbe startet die Activewear MUSE in die neue Saison. Außerdem bringt Sylvia Speidel mit ergänzenden Shapes in Wool TENCEL™ sowie einer erdig-satten Farbpalette den Herbstzauber nach Hause.

Opulente Spitzen und spannende Farbkombinationen zeichnen die neue Herbst/Winter-Kollektion 2023 „Metamorphose“ von Speidel aus. Sie verkörpert ein Gefühl der Aufbruchstimmung: Nach Jahren des gefühlten Stillstands in der Pandemie ist es nun an der Zeit, Farbe zu bekennen und wieder mutig zu sein. Moderne Schnitte und florale, feminine Drucke sowie Trägerringe und -versteller in edlem Gold schenken Hoffnung und Energie und versprühen Glam und Glanz im Alltag. Für jede Menge Wohlfühlmomente für jede Frau!

Liefertermin Juli 2023

Die Farben Elfenbein, Mondstein und Gold zaubern einen letzten Hauch des Spätsommers in die Wäscheschublade. So verbindet die Serie Bella florale, zarte Spitze mit moderner Modal-Qualität. Das Highlight der Serie ist der Soft BH, der in ganz neuer Shape erscheint, und die Pant, welche seitlich komplett aus Spitze besteht. Weich wie Seide, dabei natürlich und nachhaltig, das ist die Serie Bianca. In bewährter Viskose-Modal-Qualität und in den sanften Tönen Elfenbein und Mondstein eignet sie sich perfekt als Basic unter Jeans und Shirt. Das Highlight ist der Hipster mit weicher Spitze an Bund und Bein. Moderne Trägerinnen werden die Serie Becky lieben: Sie vereint in Viskose-Qualität die Farben Elfenbein und Mondstein in zweifarbigem Ringel, aufgepeppt durch ein zartes Spitzenband. Vor allem der Schalen BH Longline ist ein echter Hingucker. Künstlerisch wird es im Juli dagegen mit der Serie Beppa. Der pastellige Aquarell-Print auf natürlicher Modalmischung ist ein echtes Kunstwerk, welches mit einem kleinen goldenen Herz-Anhänger „Made with love“ vollendet wird.

Liefertermin August 2023

Die Kraft gebenden Farben Bernstein und Saphir sind im August tonangebend. Die Serie Babette bringt dabei richtig Schwung in den Kleiderschrank, denn ihre zweifarbige Spitze ist ein echter Hingucker! Der moderne Retro-Touch gepaart mit weicher Modal-Qualität und opulenter Spitze ist die perfekte Kombination für den Herbst. Ein Highlight ist der Bügel BH Balcony, der das Dekollete gekonnt in Szene setzt und auch in großen Cups erhältlich ist. Fein und wunderbar zart wird es dagegen mit der Serie Beatrice. Ihre edle Mischung aus Baumwolle und Modal vereint natürliche Materialien mit sanfter Spitze. Sportlich-elegant kommt die Serie Bellina in Ringel aus den Farben Elfenbein und Saphir daher. Der sportive Einfassbund und der Knopf im Perlmutt-Look runden die Serie ab. Vor allem der gemoldete Soft BH ist ein echtes Highlight und umschmeichelt samtweich seine Trägerin.

Liefertermin September 2023

In sattem Grün und Lila leuchtet bei Speidel der September. Smaragd und Lapis heißen die Farben des Monats. Sie kommen in der Serie Bonnie wunderschön zur Geltung: Die Serie ist eine abwechslungsreiche Mischung aus bequemen, alltagstauglichen Looks und nachhaltiger Bambus-Qualität, veredelt mit schönen Details aus Spitze. Gerade für die kalte Jahreszeit hält Bonnie für jede Trägerin ein Lieblingsteil bereit, von klassischen Wäscheteilen bis zu Langarmshirt und Leggings. Ein echter Geheimtipp für die Weihnachtszeit ist die Serie Belinda. Ihre festliche Kombination aus klassischem Schwarz und aufregendem Lapis sowie ihre femininen Schnittformen machen sie zu etwas ganz Besonderem. Die beliebte Viskose-Modal-Qualität ist weich wie Seide und trifft hier auf opulente florale Spitze. Der Body ist ein Must-have! Peppig-sportlich wird es dagegen bei der Serie Bessy: Hier trifft knalliges Lapis auf klassisches Schwarz, der weiche Bund besteht aus recycelten Materialien. Highlight der Serie im modernen Retro-Look ist der Soft BH mit angesagtem Cut-out. Von Kontrasten lebt die Serie Blanca: Ihr kunstvoller Rosenblüten-Print auf knallig grünem Grund wird durch sichtbare Nähte in leuchtendem Lapis aufgepeppt. Ein echter Retro-Hingucker! Die erfolgreiche Basic Serie „Softfeeling“ wird um eine trendige Boyfriend Boxer in den Farben Lapis und Schwarz ergänzt.

Neue Herbst/Winter-Farben MUSE

Die nachhaltige Activewear-Linie MUSE von Speidel erscheint im Juli 2023 erstmals in coolem Animalprint. Die beiden Unterteile Radler und Leggings High Waist sowie das Sport Bustier Racerback und der Sport BH sind zu 100% aus recyceltem Material (73% Polyamid recycelt, 27% Elasthan ROICA™ recycelt) und peppen die neue Saison mit Leoprint in Bernstein-Lapis-Kombi auf. Für Liebhaberinnen von einfarbigen Looks sind alle Teile zusätzlich in den Farben Smaragd und Schwarz verfügbar. Die vier Oberteile sind aus der innovativen Speidel-Qualität Bambus gefertigt und in den Farben Smaragd mele, Lapis mele und Schwarz erhältlich. Bambus ist als schnell nachwachsender Rohstoff ideal, zudem atmungsaktiv und sorgt durch ein besseres Hautklima für höchsten Tragekomfort auf der Haut. Nach dem Motto Active Wear? Anywhere! bietet die Serie MUSE so die richtigen Teile, um sich den ganzen Tag fit und wohlzufühlen. Und ganz egal, ob darunter getragen oder lässig kombiniert zu Jeans: Trägerinnen haben damit die Sicherheit, mit jedem dieser besonderen Teile ein Produkt zu kaufen, bei dessen Herstellungsprozess CO2-Emissionen eingespart werden. Alle Teile sind in den Größen XS bis L erhältlich, der Sport BH in 70 – 85 A/B/C.

Neue Shapes und Farben bei Sylvia Speidel

Drei neue Key Shapes ergänzen im Herbst/Winter 2023 die beliebte Serie Wool TENCEL™ aus der Kollektion Sylvia Speidel. Midislip, Longpant und Trägerhemd bezaubern mit schmaler Spitze in den bekannten Basic Farben Schwarz und Lychee wool sowie in der neuen Farbe Horizont wool. Serie Simona mit femininer Spitze und natürlicher Baumwoll-Elasthan-Qualität erstrahlt neu in der herbstlichen Farbe Tanne.

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Günter Speidel und seine Tochter Swenja Speidel führen das Unternehmen gemeinsam mit Alexander Beck (GF). Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

