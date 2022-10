Gartner® „Market Share Analysis“: Fivetran erzielt größtes Wachstum im Bereich Datenintegration

München, 5. Oktober 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, wird im neuen Report von Gartner „Market Share Analysis: Data Integration Software, Worldwide, 2021“ als das Unternehmen mit dem größten Wachstum im Jahr 2021 genannt. Fivetran steigerte seinen Umsatz um 141,2 Prozent und erzielte so 83 Millionen US-Dollar im Bereich Datenintegration. Das ist das höchste Wachstum im Jahr 2021 (Quelle: Gartner Report).

„Wir fokussieren uns einzig und allein darauf, unsere Kunden mit den besten Lösungen zu begeistern, damit sie ihre Daten schnell bewegen und analysieren können. Und so können die Unternehmen die richtigen Entscheidungen für ihr Business treffen“, erklärt George Fraser, CEO von Fivetran. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Bedeutung in der Branche von Gartner gewürdigt wird und wir verstehen diese Anerkennung als weitere Bestätigung für unsere führende Marktposition im Bereich der modernen Datenintegration.“

Im vergangenen Jahr hat Fivetran weitere wichtige Schritte unternommen, um Unternehmen noch besser dabei zu unterstützen, wie sie ihre Daten bewegen, transformieren und integrieren. Dazu gehört die Übernahme von HVR, dem führenden Anbieter von Echtzeit-Datenbankreplikation. Zudem hat Fivetran Business Critical eingeführt. Die Cloud-Daten-Integrationsplattform enthält wichtige Security-Funktionen und bietet Unternehmen das höchste Niveau an Schutz für sensible Daten. Gleichzeitig vergrößerte Fivetran seinen Kundenstamm um 75 Prozent. Zudem wird Fivetran fortlaufend von Kunden in den Gartner Peer Insights™ hoch bewertet. Und so wurde Fivetran 2022 auch mit der “ Gartner Peer Insights Customers‘ Choice“ für Datenintegrations-Tools ausgezeichnet.

Die Position von Fivetran als weltweit führendes Unternehmen für moderne Datenintegration wird durch enge Kooperationen mit Partnern über den Bereich des gesamten modernen Data Stacks gestärkt: Fivetran arbeitet eng mit führenden Data-Cloud-Anbietern im gesamten Ökosystem zusammen, dazu gehören Google Cloud, Databricks und Snowflake. Auch im Rahmen dieser Partnerschaften erzielte Fivetran in diesem Jahr eine Reihe an Erfolgen:

– Fivetran wurde als “ Google Cloud Global Technology Partner of the Year“ ausgezeichnet für seine Erfolge, gemeinsamen Kunden eine problemlose Datenübergabe in BigQuery zu ermöglichen.

– Snowflake ernannte Fivetran zum “ Data Integration Partner of the Year„.

– Databricks zeichnete das Unternehmen als “ Data Ingestion Partner of the Year 2022“ aus.

Zudem wurde Fivetran zum dritten Mal in Folge von Gartner im Magic Quadrant™ für Datenintegrations-Tools aufgenommen. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die die Produktmerkmale, die Gesamt-Performance sowie die Customer Experience analysierten. Fivetran wurde in den Quadranten „Ability to Execute“ und „Completeness of Vision“ gewertet.

Tausende von globalen Marken und großen Unternehmen verlassen sich auf Fivetran, wenn es darum geht, wichtige Geschäftsentscheidungen zu treffen. Dazu gehören führende Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Software, wie DOUGLAS, SIEMENS, VW Financial Services, Lufthansa, Westwing, Databricks, JetBlue und Square.

Zusätzlich zu seinem beeindruckenden Geschäftswachstum wird Fivetran immer wieder für seine starke Unternehmenskultur ausgezeichnet. Alleine im Jahr 2022 erhielt Fivetran unter anderem Auszeichnungen für „Best Leadership Teams“ und „Best Companies for Career Growth“ von „Great Place to Work“ und „Fortune“ sowie den Titel als Firma mit der „Best Global Culture“ von „Comparably“.

Gartner Peer Insights ‚Voice oft he Customer‘: Data Integration Tools, Peer Contributors, 28. Januar 2022

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken, PEER INSIGHTS ist ein Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen von Endanwender, die wiederum auf deren Erfahrungen beruhen. Er ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen, noch repräsentiert er die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und übernimmt weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts, einschließlich der Garantie der Vermarktungsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Fivetran

Fivetran ist weltweit führender Anbieter von moderner Datenintegration. Unsere Mission: Den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und zu transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

