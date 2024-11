GAMOMAT fördert die Lebensqualität seiner Mitarbeitenden

Das Unternehmen bietet proaktive Gesundheitsmaßnahmen und gezielte Unterstützung in akuten Situationen an

Berlin, November 2024 – Gesundheit am Arbeitsplatz zählt längst zu den zentralen Themen der modernen Arbeitswelt. Unternehmen, die aktiv in das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden investieren, profitieren nicht nur von zufriedeneren und leistungsfähigeren Teams, sondern stärken auch langfristig ihren Unternehmenserfolg und übernehmen eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung. GAMOMAT, eines der führenden deutschen Entwicklungsstudios für iGaming-Produkte, zeigt, wie ganzheitliches Gesundheitsmanagement gestaltet werden kann.

Ob physisch oder psychisch – die Gesundheit der Mitarbeitenden ist längst ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmenskultur. Burnout ist dabei nur eine von vielen Belastungen, die durch den Arbeitsalltag entstehen können. Seit der Aufnahme in die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) im Jahr 2022 wird Burnout offiziell als Folge von chronischem, nicht zu bewältigendem Stress am Arbeitsplatz anerkannt. Laut der Pronova BKK-Studie1 vom Februar 2024 schätzen 61 Prozent der Beschäftigten in Deutschland, dass sie von Überlastung gefährdet sind. Besonders betroffen ist die Generation Z: 18 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 29 Jahren erkrankten im letzten Jahr an Burnout – gegenüber 13 Prozent aller Arbeitnehmenden. Diese Zahlen machen deutlich, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu einem entscheidenden Thema für Unternehmen werden.

Unternehmen in der Verantwortung

Angesichts dieser Entwicklungen stehen Unternehmen in der Pflicht, sich für das Wohl ihrer Mitarbeitenden einzusetzen. Es reicht nicht mehr, nur Verständnis zu zeigen. Es muss aktiv gehandelt werden. Ein ernsthaftes Engagement bringt mehrere Vorteile mit sich: Es steigert die Zufriedenheit, verbessert die Produktivität und erhöht die Attraktivität des Unternehmens. Dr. Alexandra Krone, Managing Director der GAMOMAT Development GmbH, betont: „Für uns ist es von großer Bedeutung, die Lebensqualität unserer Mitarbeitenden ganzheitlich zu fördern. Einzelne Angebote wie Meditations- oder Sportkurse sind zwar hilfreich, reichen jedoch nicht aus, um langfristige Belastungen effektiv zu bewältigen. Resilienz entsteht vor allem durch den Aufbau von Selbststeuerungskompetenz. Daher fokussieren wir uns besonders darauf, unser Team im Rahmen einer zielgerichteten Personalentwicklung für die Arbeit in der VUCA2-Welt zu befähigen.“

Präventive Maßnahmen fördern Resilienz und Zufriedenheit

Bei GAMOMAT, einem der führenden deutschen Entwicklungsstudios für iGaming-Produkte, wird das körperliche und seelische Wohlbefinden der Mitarbeitenden großgeschrieben. Das Unternehmen fördert proaktive Gesundheitsmaßnahmen und bietet gezielte Unterstützung in akuten Situationen an. Hybride Arbeitsmodelle tragen dazu bei, dass Mitarbeitende flexibler arbeiten können, was eine bessere Balance zwischen Berufs- und Privatleben ermöglicht. Dennoch können die Grenzen dabei verschwommen sein, was ein erhöhtes Risiko für Erschöpfung mit sich bringt. Deshalb setzt GAMOMAT auf umfassende Maßnahmen zur Förderung, um Mitarbeitende in ihrer Selbstorganisation zu stärken und sie bei neuen Herausforderungen zu unterstützen. Dr. Krone erklärt weiterhin: „Bei uns gilt die freie Arbeitsplatzwahl, es wird also zeitflexibel und ortsunabhängig gearbeitet. Was uns dabei allerdings von der Mehrzahl der Unternehmen unterscheidet, ist unser Hybrid Work Kodex, der in fünf Leitplanken klare Grundregeln für die hybride Zusammenarbeit formuliert und damit für psychologische Sicherheit sorgt. Zusätzlich bieten wir dem Team mit unserer maßgeschneiderten GAMOcademy ein Upskilling-Format, das dabei unterstützt, die Herausforderungen hybrider Arbeit zu bewältigen. Über individuell wählbare Deep Dives im Präsenzformat sowie virtuelle Learning Nuggets werden hier Stück für Stück Selbst- und Beziehungskompetenz aufgebaut. Auf diesem Weg werden die Teilnehmenden ganz selbstorganisiert immer resilienter.“

Für Mitarbeitende, die im Büro arbeiten möchten, stehen ergonomische Arbeitsplätze und ein Massageangebot zur Verfügung, um gesundheitliche Beschwerden zu vermeiden und eine komfortable Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Alle Mitarbeitenden profitieren zusätzlich von einem jährlichen Gesundheitsbudget von 600 Euro. Dieses Budget kann für Vorsorgeuntersuchungen, Sehhilfen und andere gesundheitsrelevante Ausgaben verwendet werden, was nicht nur die Gesundheitsvorsorge unterstützt, sondern auch finanzielle Entlastung bietet.

„Bei GAMOMAT werden wir aktiv dazu ermutigt, auf unser Wohlbefinden zu achten. Auch das Thema mentale Gesundheit ist bei uns alles andere als ein Tabuthema. Hier herrscht eine Kultur des offenen Umgangs und der gegenseitigen Unterstützung – ein ideales Arbeitsumfeld, um sich sicher und wertgeschätzt zu fühlen“, so Hanna Beck, Marketing Manager bei GAMOMAT.

Individuell und unkompliziert: akute Unterstützung

Für Mitarbeitende, die beispielsweise eine erhöhte psychologische Belastung wahrnehmen oder individuelle, professionelle Unterstützung wünschen, bietet GAMOMAT umfassende Hilfsangebote. Dank einer neu zur Verfügung gestellten Mental Health Plattform gibt es für alle Mitarbeitenden ein umfassendes Supportsystem. Hier können sich die Mitarbeitenden in 1:1-Sitzungen mit Psycholog:innen oder Coaches Unterstützung holen. Zehn Sitzungen pro Jahr stehen allen Mitarbeitenden zur Verfügung. Ein großer Vorteil, insbesondere angesichts der aktuellen Wartezeiten von bis zu drei Monaten für Therapiesuchende in Deutschland, wie die ES-RiP-Studie3 zeigt. Außerdem bietet das Programm themenspezifische Gruppensessions sowie Übungs- und Lernsessions an. Das Management erhält darüber hinaus speziellen Content zum Thema „Leadership“, um in der Führungsrolle die mentale Gesundheit zu fördern und gleichzeitig selbst Unterstützung zu erhalten. Das Angebot wird sehr gut angenommen: Aktuell nutzen 56 Prozent der Mitarbeitenden das Programm intensiv, wobei die Sessions durchschnittlich mit 4,9 von 5 Sternen bewertet werden.

Zukunftsorientierte Unternehmen haben längst erkannt, dass zum Konzept von Good Work auch die Priorisierung der allgemeinen Gesundheit gehört. Für Dr. Alexandra Krone steht fest: „Bei uns hat das Wohlbefinden der Mitarbeitenden Priorität – sie ist Chefsache! Gesundheitsförderung ist nicht nur ein Aspekt, sondern Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Indem wir das allgemeine Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden unterstützen, tragen wir auch zur Effizienz und zum Erfolg unseres Unternehmens bei.“

GAMOMAT ist ein deutsches Entwicklungsstudio für iGaming Produkte. Die Unternehmensgruppe wurde 2008 gegründet. Neben dem geschäftsführenden Inhaber Dietmar Hermjohannes komplettiert Dr. Alexandra Krone seit 2021 die Geschäftsführung der GAMOMAT Development GmbH als Managing Director mit einem Fokus auf People & Culture. Aktuell werden über 150 veröffentlichte Online-Slots in über 30 Ländern und 27 Sprachen gespielt. GAMOMAT ist im Real-Money- und Social-Casino-Bereich tätig. Bei GAMOMAT wird Good Work ebenso gelebt wie Corporate Social Responsibility – das Unternehmen wurde mehrfach mit HR-Awards ausgezeichnet. Unter anderem 2023 von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands, Berlin-Brandenburgs und der ITK-Branche. Ein herausragendes Team aus rund 80 Mitarbeiter:innen liebt und lebt Spiele.

