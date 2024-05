Game: Captain Hog und Freunde kämpfen für die Umwelt

QM Interactive stellt auf dem Demokratiefest in Berlin Lernspiel zu Umweltschutz und Schöpfungsverantwortung vor

(Berlin/München, 24. Mai 2024) Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt. Zum Jubiläum findet vom 24. bis zum 26. Mai 2024 in Berlin ein Demokratiefest statt, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Rund um das Bundeskanzleramt und das Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages bieten zahlreiche politische und zivilgesellschaftliche Institutionen ein buntes und abwechslungsreiches Programm.

Am Stand der Deutschen Bischofskonferenz stellt QM Interactive zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit das Computergame „Captain Hog“s Inselabenteuer“ vor, ein unterhaltsames Lernspiel, das die Themen Nachhaltigkeit, Verantwortung für die Umwelt und Schutz der Schöpfung altersgerecht und spielerisch in den Blickpunkt rückt.

Der Münchner Spezialist für interaktive Wissensvermittlung QM Interactive hat sich in den letzten Jahren bereits einen Namen in der Entwicklung von Serious Games sowie weiteren Digitalprojekten gemacht, darunter die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und Tellux Next entwickelte App „goROME!“ zur Wallfahrt nach Rom, das Berufsvorbereitungsspiel „Wimmelbild Schule & Beruf“ für das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), oder im Auftrag des Kunden DATA MODUL innovative Hardware für Messeauftritte.

„Captain Hog“s Inselabenteuer“ ist eine spannende Mischung aus Simulations-, Plan- und Rollenspiel mit pädagogischem Hintergrund. Es wurde für ein junges Zielpublikum im Alter von sechs bis zwölf Jahren entwickelt. Die jungen Nutzerinnen und Nutzer können in eine Welt voller Spannung, Abenteuer und nachhaltigem Lernen eintauchen. Sie schlüpfen in die Rolle des Karibikpiraten Captain Hog und haben die wichtige Aufgabe, die Naturgeister einer tropischen Insel zu retten.

Die Marke, sowie die grafische Gestaltung des Spiels wurde von der Unger & Fiedler Transmedia Studio GmbH (UF) basierend auf dem Hörbuch kreiert. Das Projekt inklusive IP und Nutzungsrechten wird von QM Interactive gemeinsam mit Unger & Fiedler umgesetzt.

„Unser Ziel war es, ein ansprechendes exploratives Spiel für Kinder zu entwickeln und humorvoll mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Zwischenmenschlichkeit, den Klimawandel oder die Umweltzerstörung subtil zu vermitteln. Die ansprechende Comicwelt unseres Protagonisten Captain Hog bietet eine harmonische Umgebung mit einem niederschwelligen Angebot zur intrinsisch motivierten Rezeption während des Spielablaufs zur optimalen Wissensvermittlung.“, sagt Quirin Münch, Geschäftsführer der QM Interactive.

Link zur Projektseite

https://qm-interactive.com/genre/adventure/captain-hogs-inselabenteuer/

QM Interactive widmet sich der gesamten Bandbreite an digitalen Entwicklungen. Dazu gehören komplexe interaktive Anwendungen zur Informations- und Wissensvermittlung für Web, Smartphones, Tablets, in VR und AR/ XR sowie die Games-Entwicklung für alle gängigen Plattformen, einschl. Konsolen.

Firmenkontakt

QM Interactive

Quirin Münch

Thierschstraße 34

80538 München

089 54 87 67 45



http://www.qm-interactive.com

Pressekontakt

brandvorwerk-pr

Susanne Tenzler-Heusler

Buschstraße 34a

02779 Großschönau

+491733786601



http://www.qm-interactive.com

Bildquelle: @qm-interactive