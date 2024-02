Galileo Group stellt Self-Service Integration von SAP Cloud ALM auf den DSAG-Technologietagen 2024 vor

Hamburg / Mannheim, 1. Februar 2024 – Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter für schlüsselfertige Integrationen für IT Factories und für das Release-, Change- und Transport-Management von SAP-Lösungen, nimmt wieder an den DSAG-Technologietagen teil. In diesem Jahr finden diese am 6. und 7. Februar 2024 im Congress Center Hamburg statt. Galileo Group wird auf dem SAP-Anwendertreffen sein Early Adopter Programm für eine Self-Service Integration von SAP Cloud ALM vorstellen: Conigma™ Connect Express ist Cloud-basiert und einfach und richtet sich an alle SAP-Anwender, die SAP Cloud ALM in den Mittelpunkt stellen.

Die SAP-Anwendergruppe hat für die Technologietage 2024 das Motto „Work From Vision to Reality“ gewählt. Die DSAG will auf die drängenden Fragen des technologischen Fortschritts Antworten finden: Wo sind aktuell die technischen Grenzen – und wie lassen sich die aktuellen Ankündigungen und Vorhersagen zum Nutzen der Unternehmen richtig interpretieren? Wie sieht die Produkt-Roadmap von SAP aus und wann können die SAP-Anwender mit vollwertigen Lösungen rechnen. Kurzum: Die SAP-Anwendergruppe will thematisieren, was noch Vision ist, was bald Realität werden kann und was bereits den Weg aus der Black-Box in den Unternehmensalltag gefunden hat.

Bereits zum zweiten Mal ist Galileo Group mit einem Messestand auf den DSAG-Technologietagen vertreten. Interessenten rund um SAP Cloud ALM, SAP Solution Manager, SAP Focused Run, Azure DevOps, Jira oder ServiceNow können sich am Messestand 14 beim Münchner Softwarehersteller über die No-Code-Integrationsplattform Conigma™ Connect sowie das Early Adopter Programm für Conigma™ Connect Express informieren.

Conigma™ Connect Express integriert auf Knopfdruck SAP Cloud ALM für diverse, vorbereitete Nutzungsszenarien. Am Anfang stehen Integrationen in Azure DevOps, Jira und ServiceNow zur Verfügung.

„SAP gibt in der Cloud mächtig Gas. Und das Application Lifecylce Management erfolgt künftig folgerichtig auch in der Cloud. Mit SAP Cloud ALM haben die Walldorfer dafür ein performantes Werkzeug entwickelt“, sagt Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG. „Wir freuen uns auf die Gespräche und den Austausch mit den SAP-Anwenderunternehmen. Unsere Lösungen Conigma™ Connect und Conigma™ Connect Express“ helfen ihnen dabei, die gängigen ALM-Werkzeuge einfach und sicher in der Cloud zu integrieren.“

Conigma™ ist ein Warenzeichen der Galileo Tools GmbH / Galileo Group AG.

Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse.

Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de

