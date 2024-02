Das Seehof Nature Retreat in Südtirol: Die neuen Skysuiten bieten mediterranes Urlaubsflair mitten in den Alpen

Brixen/München – Das Seehof Nature Retreat in Südtirol begeistert seine Gäste zu allen vier Jahreszeiten mit seiner einzigartigen Lage an einem Privatsee und ab sofort auch mit seinen neuen Skysuiten. Hier fühlt sich wohl, wer die Unabhängigkeit liebt und Wert auf das Besondere legt.

Das Seehof Nature Retreat in Südtirol ist ein Ferienresort im 4-Sterne S Segment. Mit seinem mediterranen Urlaubsflair mitten in den Alpen – im Herzen des Eisacktals und nur wenige Kilometer von Brixen entfernt – zieht diese außergewöhnliche Destination seit vielen Jahren ein internationales Publikum an. Nun startet das gerade erweiterte Seehof Nature Retreat im neuen Look ins Frühjahr 2024 und verspricht Regeneration pur – mitten in der Natur und auf höchstem Niveau.

Helle, warme Farben und natürliche Materialien bestimmen das moderne und gemütliche Interieur. Hier hat sich ein Urlaubs-Cocoon und Sehnsuchtsort neu erfunden, der persönlichen Freiraum und Rückzug verspricht. Das Seehof Nature Retreat ist speziell auf die Bedürfnisse erholungssuchender Erwachsener ausgerichtet. Den Besitzern ist es ein großes Anliegen, ihren Gästen eine echte Auszeit zu bieten, die das Abschalten, Durchatmen und Energie tanken zum lang ersehnten Erlebnis werden lässt und anhaltende Eindrücke hinterlässt.

„Moments of Calm“: Zwischen alpiner Bodenständigkeit und unkomplizierter Leichtigkeit mitten in der Natur steht das stilvolle Hotel für ganz persönliche Momente in absoluter Ruhe. Dabei macht seine mediterrane Leichtigkeit das Seehof Nature Retreat zu einem echten Kraftort, an den man immer wieder gerne zurückkehrt, um die physischen und psychischen Akkus aufzuladen.

Die neuen Suiten des Seehof Nature Retreat erzählen die Geschichte dieses einmaligen Ortes weiter. Jede für sich, in immer neuen Nuancen. Von der rund 50 m2 großen Skysuite Lago mit riesigem Balkon in Richtung Morgensonne und Blick auf den See, freistehender Designer-Outdoor-Badewanne und gemütlicher Leseecke im Wohnbereich bis zur Sky Juniorsuite Terra mit einer begrünten Balkonterrasse und Waldblick mit Abendsonne -die reduziert gehaltene, stimmige Architektur erzeugt eine unverwechselbare Gemütlichkeit, die immer genügend Raum für individuelle Urlaubsmomente lässt. Sie geht Hand in Hand mit den natürlichen und exklusiven Materialien wie Naturholz, Leinen und Kupfer, die sich überall wiederfinden.

Auch im La PrimaVera Spa des Seehof Nature Retreats kommt die Erholung aus den Händen der Natur – Panoramablick auf die eindrucksvolle Alpenkulisse inklusive. Für Wohlbefinden sorgen die finnische Sauna mit Direktzugang zum privaten Natursee, ein römisches Dampfbad, eine Bio-Sauna, der großzügige Ruheraum und der Infinitypool.

Die Küche im Seehof Nature Retreat ist ein Spiegelbild der Südtiroler Jahreszeiten und bekannt dafür, die Traditionen der Region mit der Lebensfreude und Leichtigkeit Italiens zu verschmelzen. Frisch, leicht, raffiniert -und immer köstlich. Der Genussmarkt- il borgo dei sapori – wird zum Treffpunkt für kulinarische Highlights, regionale Köstlichkeiten und interessante Begegnungen.

Preis ab 7 Nächte mit HP: ab EUR 2.770.

Weitere Informationen unter: https://www.seehof.it

