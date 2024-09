FT-Day 2024: Aufklärung von Cybercrime im Fokus

Deutschlands führende Konferenz für IT-Forensik widmet sich der effektiven Aufklärung von Cyberkriminalität und Hacking-Attacken

Am 25. und 26. September 2024 findet in Kandel der 16. Forensic Technology Day statt, Deutschlands führende Fachkonferenz für IT-Forensik & Cybercrime-Ermittlung. Die Veranstaltung, die jährlich internationale Experten aus Behörden und dem privaten Sektor zusammenbringt, bietet auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Programm mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung und Aufklärung vom Hacking-Attacken.

Unter dem Motto „Cybercrime – von Randerscheinung zu Prime-Crime“ wird Konferenz am 25. September eröffnet. Das Event steht ganz im Zeichen der Verknüpfung von IT-Forensik und Digital Forensics and Incident Response. Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Programm mit praxisnahen Workshops, in denen neueste Methoden und Technologien zur Aufklärung von Cybercrime vorgestellt werden. Besonders hervorgehoben wird dabei der Rapid Threat Hunter, eine innovative Plattform von mh Service, die Ermittlern ermöglicht, Cyberangriffe schnell und effizient in Teamarbeit aufzuklären. Mit dieser Technologie können bereits innerhalb weniger Stunden erste valide Ergebnisse erzielt und verdächtige Aktivitäten präzise nachverfolgt werden.

Die Veranstaltung bietet zudem vielfältige Networking-Möglichkeiten, darunter das traditionelle Networking Dinner am ersten Abend, das sich als hervorragende Gelegenheit zum fachlichen Austausch etabliert hat.

Exklusive Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am FT-Day 2024 ist kostenfrei, jedoch exklusiv für Mitarbeiter aus Behörden und ausgewählte Firmen aus dem privaten Sektor möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldung unter https://ft-day.de/

Mit 30 Jahren Erfahrung ist mh Service heute einer der führenden Anbieter von Dienstleistungen und Produkten rund um die IT-, Handy und Audio-/Video-Forensik und das einzige europäische Unternehmen mit eigener forensischer Hardwareentwicklung und -fertigung.

Als Systempartner und Landesvertretung der führenden forensischen Hard- und Softwarehersteller biete wir Ihnen Lösungen, angefangen bei mobilen Geräten, über Workstations, Server bis hin zu Unix Multi Prozessor Cluster mit höchster Leistungsfähigkeit und vollständigen IT-Forensik-Laboren im HQ oder auf Rädern auf Basis eines Vans, Anhängers oder LKWs.

MOBILTELEFON-FORNESIK

IT-FORNSIK

TELEFON-ENTSPERRUNG UND PASSWORT-ENTSCHLÜSSELUNG

DARKNET- SOCIAL MEDIA ANALYSE

AUDIO-/VIDEO-FORENSIK

DFIR & INCIDENT HANDLING

