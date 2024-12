Frost & Sullivan zeichnet Checkmarx als „Competitive Strategy Leader in the Global Application Security Posture Management (ASPM) Industry“ aus

Checkmarx erhält Auszeichnung im Zuge des weltweiten Erfolgs seines innovativen App-Sec-Ansatzes, der ASPM entlang des gesamten SDLC integriert

FRANKFURT, 17. Dezember 2024 – Checkmarx, der Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security, wurde von Frost & Sullivan als „Competitive Strategy Leader in the Global Application Security Posture Management (ASPM) Industry“ ausgezeichnet. Checkmarx erhält den Best Practices Award für das Jahr 2024 aufgrund seiner Innovationskraft und seines Commitments, Führungskräften lückenlose Transparenz über Anwendungsrisiken und einen proaktiven AppSec-Ansatz zu bieten.

„Checkmarx nimmt mit seiner innovativen Checkmarx One Plattform eine Vorreiterrolle ein. Die Plattform integriert ASPM und adressiert die Security-Herausforderungen moderner Unternehmen“, so Ain Sarah Aishah, Best Practices Research Analyst bei Frost & Sullivan. „Nahtlose Integrationen, ein Entwickler-zentrierter Ansatz und belastbare Kennzahlen machen Checkmarx für Frost & Sullivan zu einem herausragenden Akteur am Markt. Die ganzheitliche Security-Lösung des Unternehmens liefert bessere Security Outcomes, minimiert Geschäftsrisiken und steigert gleichzeitig die Effizienz.“

„Wir freuen uns sehr über diesen Award, der unserer Vorreiterrolle am ASPM-Markt und unserem Erfolg, wenn es darum geht, eine wachsende Zahl globaler Unternehmen bei der Risikominimierung und Stärkung ihrer AppSec Posture zu unterstützen, Rechnung trägt“, erklärt Sandeep Johri, CEO von Checkmarx. „Während die weltweit größten Unternehmen die digitale Transformation weiter vorantreiben, hat Checkmarx den Anspruch, nicht nur die komplexen AppSec-Anforderungen von heute zu erfüllen, sondern auch die neu aufkommenden Bedrohungen von morgen zu antizipieren. Unser Ziel ist es, heute und in Zukunft ein starker und verlässlicher Partner für Führungskräfte und Executives zu sein.“

Der den Award begleitende Report gibt Aufschluss sowohl über die strengen Maßstäbe, die Frost & Sullivan bei der Auswahl des Preisträgers aus dem Nominiertenkreis anlegt, als auch über einige für diese Auswahl maßgebliche Aspekte:

– „Checkmarx‘ Innovationskraft zeigt sich auch beim Thema Code-to-Cloud-Transparenz – ein Aspekt, der umfassende Sichtbarkeit entlang des gesamten Anwendungslebenszyklus bietet und es ermöglicht, Sicherheitsdaten von der Entwicklung bis zur Laufzeit automatisiert zu aggregieren und zu analysieren.“

– „KI-gestützte Funktionen spielen auch bei der Behebung eine entscheidende Rolle. AI Security Champion bietet Entwicklern Anleitungen und Vorschläge in natürlicher Sprache sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen, die Code direkt im Development-Workflow generieren.“

– „Checkmarx One setzt sich durch innovative Korrelationsfunktionen, basierend auf Technologien wie Fusion (Einführung 2022), vom Markt ab. Dieses Feature korreliert die Ergebnisse verschiedener Security-Tools, darunter Static Application Security Testing (SAST) und Software Composition Analysis (SCA), um Probleme in Open-Source-Bibliotheken zu identifizieren, die sich auf den Code auswirken. Durch die Korrelation der Ergebnisse lassen sich die Behebungsmaßnahmen auf kritische Bedrohungen fokussieren, was die Effizienz und die Security Outcomes erheblich verbessert.“

Weitere Informationen und den vollständigen Report finden interessierte Leserinnen und Leser hier.

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders, and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, megatrends, new business models, and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success. Contact us: Start the discussion.

Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer im Bereich Application Security und ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Anwendungsentwicklung vom Code bis zur Cloud abzusichern. Die einheitliche Checkmarx One Plattform und die Services des Unternehmens verbessern die Sicherheit, senken die Gesamtbetriebskosten und stärken gleichzeitig das Vertrauen zwischen AppSec, Entwicklern und CISOs. Checkmarx ist überzeugt, dass es nicht nur gilt, Risiken zu identifizieren, sondern diese auch über die gesamte Anwendungslandschaft und Software-Supply-Chain hinweg zu beheben – mit einem durchgängigen Prozess, der alle relevanten Stakeholder einbezieht. Das Unternehmen betreut mehr als 1.800 Kunden und 40 Prozent der Fortune 100.

Firmenkontakt

Checkmarx Germany GmbH

Cynthia Siemens Willman

Theodor-Stern-Kai 1

60596 Frankfurt am Main

–



https://www.checkmarx.com/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+49 9131 81281-25



http://www.h-zwo-b.de/