Cho-Time geht strategische Partnerschaft mit yoummday ein

München, 17.12.24 – Einer der führenden deutsche Business Process Outsourcing (BPO)-Anbieter, Cho-Time (SSF Gruppe), geht eine Partnerschaft mit yoummday ein, der Plattform für Customer Experience (CX)-Technologielösungen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Cho-Time (SSF Gruppe), die Plattform von yoummday für eine kosteneffiziente, skalierbare Expansion und den Zugang zu einem globalen, mehrsprachigen und rund um die Uhr verfügbaren Talentpool zu nutzen.

In einer Branche, die mit steigenden Anforderungen an personalisierte Kundenerlebnisse, Kosteneffizienz und Ausbildung von Fachkräften konfrontiert ist, verschafft diese Partnerschaft Cho-Time (SSF Gruppe) einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Durch die Nutzung der skalierbaren Plattform und des globalen Talentpools von yoummday begegnet Cho-Time (SSF Gruppe) erfolgreich Herausforderungen wie einem härter umkämpften Offline-Arbeitsmarkt und operativem Kostendruck. Durch die Kooperation setzen beide Unternehmen einen neuen Maßstab für Innovation in der Outsourcing-Branche.

„Die Plattform von yoummday ist eine wesentliche Ergänzung unserer Wachstumsstrategie. Mit ihrem vielfältigen Talentpool, der leistungsbezogenen Preisgestaltung und der weltweit einsetzbaren Technologie können wir schnell expandieren und unseren Kunden außergewöhnliche Ergebnisse liefern“, so Ralf Hoffmeister, CEO von Cho-Time (SSF Gruppe).

Durch die Integration der Technologie-Plattform und des globalen Freelancer-Marktplatzes von yoummday kann Cho-Time (SSF Gruppe) seinen Betrieb ausweiten, ohne in neuen physische Standorte investieren zu müssen. Dies erlaubt die Einsparung von Fixkosten, während gleichzeitig die Flexibilität erhöht wird, Kampagnen global zu skalieren. Dabei kommen die Kernkompetenzen der Cho-Time (SSF Gruppe) in den Bereichen Training, anreizorientierte Mitarbeiterführung und Vertrieb weiterhin voll zum Tragen und werden mit Hilfe der yoummday-Technologie noch produktiver eingesetzt. So baut die Cho-Time (SSF Gruppe) ihre führende Position für alle Themen rund um Kundenakquise, -bindung, Cross-Selling und Upselling weiter aus.

Die Partnerschaft steht im Einklang mit den strategischen Visionen beider Unternehmen. yoummday arbeitet kontinuierlich an Innovationen und der Ausweitung der Anwendung seiner Plattform, um maßgeschneiderte Lösungen für Partner zu schaffen. Für Cho-Time (SSF Gruppe) unterstützt diese Zusammenarbeit die langfristige Wachstumsstrategie, die sich auf die Diversifizierung des Kunden- und Leistungsportfolios und die Ausweitung der Near- und Offshore-Aktivitäten konzentriert.

„Wir freuen uns sehr, Cho-Time (SSF Gruppe) als langfristigen Partner auf unserer Plattform begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von yoummday und zeigt, wie Unternehmen unsere Technologie an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können“, sagt Dr. Klaus Harisch, CEO und Gründer von yoummday. „Durch den Zugriff auf unseren mehrsprachigen Talentpool und unsere KI-gestützten Tools ist Cho-Time (SSF Gruppe) in der Lage, außergewöhnliche Agilität, Effizienz und Wachstum zu erzielen.“

Durch die Integration der Sicherheitsprotokolle von yoummday gewährleistet Cho-Time (SSF Gruppe) nahtlose und sichere Verbindungen zwischen seinen freiberuflichen Agenten und den Kundensystemen. Die Plattform von yoummday ermöglicht eine sichere Anbindung von freiberuflichen Mitarbeitern weltweit für Outsourcing-Projekte durch Maßnahmen wie Mehr-Faktor-Authentifizierung, GPS-basierte Georeferenzierung, biometrische Bilderkennung, KI-gestützte Stimmerkennung und Analyse des Tippverhaltens auf der Tastatur. Diese Sicherheitstechnologien, kombiniert mit der ISO 27001-Zertifizierung, gewährleisten hohe Standards für Datensicherheit und Compliance und ermöglichen weltweites, DSGVO-konformes Arbeiten aus dem Home-Office.

yoummday ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in München, das sich auf KI-gestützte Lösungen für die Kundenerfahrung (CX) spezialisiert hat. Das 2016 gegründete Unternehmen bietet eine modulare SaaS-Plattform, die die Rekrutierung, das Management und die Abrechnung von Remote-Teams verbessert, indem sie fortschrittliche KI nutzt, um die Effizienz zu steigern und Interaktionen zu personalisieren. Ab dem Frühjahr 2025 wird yoummday auch selbstentwickelte virtuelle Agenten anbieten, die eine vollautomatisierte Bearbeitung einfacher Aufgaben ermöglichen. Mit rund 400 Mitarbeitern in München, Halle an der Saale, Berlin, Prag, Sofia und Amsterdam betreut yoummday Kunden vom Startup bis zum DAX-Unternehmen.

Die Cho-Time (SSF Gruppe) ist einer der führenden BPO Anbieter Deutschlands mit aktuell rund 3400 Mitarbeitern On-/ Near-/ und Offshore in 5 Ländern und 30 Standorten. Die besonders ausgeprägte Sales Kompetenz, gepaart mit Service-Excellence hat die Gruppe in den vergangenen Jahren dynamisch wachsen lassen. Alle Disziplinen eines State of the Art Sales & Service Centers in Voice, Non-Voice und SocialMedia werden abgebildet. Ergänzt um KI Technologie auch aus der eigenen Gruppe werden KPI in Sales und Qualität permanent optimiert. Nun auch mit dem ergänzenden Baustein digitaler Agenten.

