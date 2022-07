„Freundinnen Erholung“ – Zeit zum Reden und Durchatmen an der Ostsee

Freundschaften pflegen mit und in der Natur, die wirkt

Sie sind so wichtig wie lange nicht – und kommen gerade jetzt oft zu kurz: Freundschaften, so ergab eine Umfrage Anfang des Jahres, haben unter der Corona-Pandemie stark gelitten. 30 Prozent empfinden die Beziehung zu ihren Freunden als weniger eng. Vor allem Frauen haben zwischen Job und Familie den Kontakt zu den Freundinnen oft reduzieren müssen. Höchste Zeit also, sich füreinander mal richtig Zeit zu nehmen. Und wo kann man Freundschaften besser pflegen als in einem Wellnesshotel, das zwischen Wald und Waterkant liegt? Das Hotel „Erholung“ in Kellenhusen an der Ostsee macht Freundinnen nicht nur ein verlockendes Angebot für eine gemeinsame Auszeit mit Pharmos-Naturpflegeprodukten und Aloe Vera Shots, sondern bietet auch sonst den perfekten Rahmen für ein harmonisches Wochenende mit den BFF. Die Freundinnen-Erholung ist ab 235 Euro pro Person im Doppelzimmer mit vielen Leistungen buchbar über www.hotel-erholung.de oder telefonisch unter 04364 47096-0.

Wer mit den besten Freundinnen eine Reise plant, muss nicht selten Kompromisse machen: Meer oder Wald, Wandern oder Strandspaziergang? In Kellenhusen an der nördlichen Lübecker Bucht zwischen Grömitz und Fehmarn geht beides. Denn hier zieht sich nicht nur ein traumhafter Strand die Küste entlang: Gleich hinter den Dünen erstreckt sich der Kellenhusener Forst, ein Märchenwald mit Meerblick auf 600 Hektar. Auf ausgedehnten Spaziergängen lassen sich hier wie am Strand tiefe Gespräche führen – und die Lungen mit guter Luft füllen.

Daneben lädt die unmittelbare Umgebung zu weiteren Aktivitäten ein: zu Laufen, Nordic Walking, Yoga, Golf oder Reiten. Danach entspannt es sich hervorragend im Hotel Erholung, seit 1903 im Familienbesitz, erst vor fünf Jahren umfassend renoviert und erweitert. Das Ambiente ist frisch und freundlich, Farben und Materialien sind vom Meer wie vom Wald inspiriert. Große Schwarzweiß-Fotografien erzählen aus der langen Geschichte des Hauses.

Nicht nur für Freundinnen ist der erholungSPA ein Muss: Auf 160 Quadratmetern erwarten die Waldkräutersauna (60° C), die Finnische Strandsauna (90° C) und ein Dampfbad die Gäste. Das Waldhonig-Meersalz-Peeling für das Dampfbad ist im Angebot genauso enthalten wie eine Anwendung à 30 Minuten. Wie wäre es etwa mit einer Nacken-Schulter-Rücken-Massage oder einer Aromaöl-Massage? Im Hotelrestaurant klingt der Tag angenehm aus: bei einem hervorragenden Dinner mit Produkten aus der Region und Kräutern aus dem Garten.

Das Freundinnnen-Special kostet ab 235 Euro pro Person. Enthalten sind zwei Übernachtungen mit Frühstück, ein Begrüßungsdrink, ein viergängiges Überraschungs-Dinner am ersten Abend (auf Wunsch veggi oder vegan), eine 30-minütige Anwendung im ErholungsSpa, 1 Pharmos-Naturpflegeprodukt und Aloe Vera-Shot, 1 Glas Waldhonig-Meersalz-Peeling pro Person sowie eine Flasche Erholung-Secco. Je nach Anzahl der Freundinnen können Doppelzimmer, Komfort Zimmer oder Junior Suite (für 3 Freundinnen) bzw. Suite oder Familiensuite (für 4 Freundinnen) reserviert werden. Das Special ist je nach Verfügbarkeit von November 2022 bis März 2023 online, telefonisch sowie per Mail buchbar. Auf Anfrage sind Verlängerungsnächte möglich.

Weitere Informationen und Buchungen sind unter der Website www.hotel-erholung.de abrufbar oder telefonisch unter 04364 47096-0 möglich.

ERHOLUNG ist ankommen mitten in der Natur, ein Refugium zwischen Meer und Wald. ERHOLUNG ist eine wunderbare Symbiose zwischen Naturerlebnis, Privatsphäre und stilvollem Hotelambiente. ERHOLUNG ist Freiheit, Ruhe, pure Inspiration. Ein Rückzugsort, ein Begegnungsort zwischen Historie und Moderne. Umgeben von der endlosen Weite der See und imposant, wunderbar duftendem Wald.

Meer. Natur. Zeit. – ERHOLUNG!

