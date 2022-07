7 Tipps, um das Flughafen Chaos wie ein Profi zu meistern

Flughafen Chaos vermeiden – stressfrei in den Urlaub

Wie gehst Du möglichst entspannt die Anreise in den wohlverdienten Urlaub an und vermeidest das Flughafen Chaos? Derzeit sind die Medien voller Berichte, die vom Chaos am Flughafen erzählen. Die Szenarien reichen von Koffer Chaos bis zu Flug verpasst und überlangen Warteschlangen vor jedem Schalter.

Wie Profis dem Flughafen Chaos begegnen und wie Du Dich bestens auf Deinen Urlaub vorbereitest, erfährst Du in diesem Blog.

1. Richtig Koffer packen, um dem Koffer Chaos zu entgehen

Schon beim Koffer packen alle Sicherheitsbestimmungen beachten, damit der Koffer am Check-In nicht noch einmal unnötig geöffnet werden muss. So dürfen beispielsweise keine Feuerzeuge und Streichhölzer, Akkus, Powerbanks und Powersticks, sonstige entzündbare Substanzen (Sprengstoffe, Sprühfarbe, Feuerwerkskörper, Gasbehälter etc.), Waffen und waffenähnliche Gegenstände, Golfschläger, Skateboards, Werkzeuge sowie E-Zigaretten in das Aufgabegepäck.

Platzsparend packen kannst Du übrigens, indem Du Kleidungsstücke einrollst. Wenn der Koffer fertig gepackt ist, bitte unbedingt wiegen und unterhalb des erlaubten bzw. gebuchten zulässigen Aufgabegepäcks (auf Deinem Ticket oder Deiner Buchungsbestätigung) bleiben. Damit sparst Du später Zeit und Geld beim Check-In für eventuelles Übergepäck.

Wenn Dir das Handgepäck ohne Koffer für Deine Reise reicht, umso besser. Das ist derzeit die beste Anti-Stress-Strategie im Flughafen Chaos.

2. Augen auf beim Handgepäck, damit Du das Flughafen Chaos für Dich minimierst

Auch beim Handgepäck bitte die Bestimmungen der Fluggesellschaft einhalten, was die Maße und das Gesamtgewicht betrifft. Dein Reiseberater oder die Webseite der Airline hilft Dir hier weiter.

In das Handgepäck sollten unbedingt alle im Urlaub dringend benötigten Medikamente (durch ärztliches Attest nachweisen). Ebenso erlaubt ist Spezialnahrung für Babys oder Diabetiker (bitte bei der Sicherheitskontrolle darauf hinweisen).

Flüssigkeiten sind auf maximal 1 Liter begrenzt, wobei diese nur in Behältern von maximal je 100 ml transportiert und zusammen in einem transparenten, wieder verschließbarem und komplett geschlossenem Plastikbeutel verstaut sein müssen…

