Freiläufe von RINGSPANN als universelle Problemlöser

Großer Drehmomentbereich und vier verschiedene Klemmstück-Varianten

Die RINGSPANN-Gruppe weist mehr als 75 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von diversen Antriebskomponenten sowie Spannzeugen und Fernbetätigungen auf. Unter den angebotenen Produkten finden sich beispielsweise die Freiläufe der Baureihen FB und FBF. Diese einbaufertigen Komplettkomponenten eignen sich für ein besonders breites Anwendungsgebiet. Sie können sowohl für Überhol- und Vorschubfunktionen als auch als Rücklaufsperren in den Antriebssträngen des Maschinen- und Anlagenbaus genutzt werden.

Antriebselemente überzeugen mit großer Vielseitigkeit

Bei den Freiläufen der Baureihen FB und FBF handelt es sich um kugelgelagerte und abgedichtete Klemmstück-Freiläufe. Sie sind für sehr große Drehmomentbereiche von 45 bis 160 000 Nm geeignet und können in vier verschiedenen Klemmstück-Varianten geliefert werden, was sie zu besonders vielseitigen Antriebselementen macht. Der Anwender hat zudem die Wahl zwischen Varianten mit oder ohne Befestigungsflansch. Besonders bei Konstrukteuren und Entwicklern im Maschinen- und Anlagenbau erfreuen sich die Modelle der Reihen FB und FBF großer Beliebtheit. Sie nutzen die Freiläufe zum Beispiel für neue Lösungen für Rücklaufsperren sowie Vorschub- und Überholkinematiken innerhalb der Antriebsstränge. Ebenso fertigt RINGSPANN auf Kundenwunsch entsprechende Sonderausführungen an.

Mehr Informationen zu den Freiläufen auf der RINGSPANN-Website

Auf der Website des Unternehmens können sich Interessenten ausführlich über die Freiläufe der Baureihen FB und FBF sowie über die weiteren angebotenen Produkte und das Unternehmen selbst informieren. Außerdem stehen dort diverse Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Experten für Antriebstechnik zur Verfügung.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der RINGSPANN AG, Zug, Telefon: +41 41 748 09 00, https://www.ringpsann.ch

Seit 1944 entwickelt, fertigt und konstruiert die RINGSPANN-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg Antriebskomponenten, Spannzeuge und Fernbetätigungen und gehört heute zu den führenden Anbietern in diesen Bereichen. In sechs Fertigungswerken entstehen in den wichtigsten Regionen der Welt hochwertige Komponenten wie Freiläufe, Industrie-Bremsen, Kupplungen und Welle-Nabe-Verbindungen. Im Bereich Spanntechnik bietet das Unternehmen u. a. Präzisions-Spannfutter und -Spanndorne. Neben eigenen Produkten vertreibt die RINGSPANN AG mit Sitz in Zug u. a. ebenfalls Kegelrad- und Planetengetriebe sowie Drehgeber und Längenmesssysteme.

