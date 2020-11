CONTECHNET kooperiert mit 4m2s Academy: Ausbildung zum Experten für ISMS und Notfallplanung

Mit praxisorientierten und individuellen E-Learning- und Präsenzschulungen zum Zertifikatsabschluss

Hannover, 25. November 2020 – Obwohl die Themen Informationssicherheit, Notfall- und Krisenmanagement sowie Business Continuity Management (BCM) immer wichtiger werden, fehlen in Unternehmen erfahrene Fachkräfte für die Umsetzung. Um diese Bereiche auszubauen, kooperieren die Experten des deutschen Softwareherstellers CONTECHNET mit der 4m2s Academy. Zusammen bieten sie qualifizierte Online-Kurse im Rahmen eines Selbststudiums sowie praxisorientierte Präsenzlehrgänge bis zum Zertifikatsabschluss. Dazu erhalten die Teilnehmer individuelle Kurspläne auf Basis ihrer Vorkenntnisse.

Die 4m2s (for management to security) Academy bietet in vier Kursstufen eine Vielzahl qualifizierter Fortbildungen. Bei Basis und Advanced handelt es sich um Online-Kurse, bei Expert und Professional um Präsenzkurse, in denen es um das Fachwissen und um die persönlichen Fertigkeiten geht, die Aufgaben im Alltag umsetzen und steuern zu können. In persönlichen Gesprächen mit dem Teilnehmer wird ein auf ihn zugeschnittenes Kursprogramm definiert und angeboten. Alle Kurse schließen mit einer Prüfung und den Leistungsausweis besiegelt ein Abschlusszertifikat. Die höchsten Abschlüsse der 4m2s Academy sind z. B.: Leiter ISMS, Business Continuity Manager, IT-Notfallmanager, Lead Auditor sowie Manager integrale Sicherheit.

“Bei unserer täglichen Arbeit stellen wir fest, dass in Unternehmen meist einfach ein IT-versierter Mitarbeiter für Themen wie Informationssicherheit oder Notfallplanung verantwortlich gemacht wird”, sagt Jörg Kretzschmar, Geschäftsführer der CONTECHNET Deutschland GmbH. “Durch die Zusammenarbeit mit den Experten der 4m2s Academy möchten wir Fachkräfte in den verschiedenen Bereichen ausbilden und ihnen fundiertes Know-how vermitteln. Dazu haben wir nicht nur die Kurse mitentwickelt, sondern führen ebenfalls Schulungen für unsere eigenen Softwarelösungen durch und stehen den Teilnehmern als Ansprechpartner zur Seite.”

Die Kurslandschaft der 4m2s Academy umfasst folgende Bereiche:

Notfall- und Krisenmanagement: Die Kursinhalte sind auf das richtige Agieren und Reagieren im Ereignis ausgerichtet. “Die Teilnehmer lernen zu erkennen, welche Prioritäten gesetzt werden sollten, mit starkem Selbstmanagement zu entscheiden und zu handeln sowie die Strukturen aufzubauen, um in einem Ereignis zu bestehen”, sagt Almut Eger, Geschäftsführerin der 4m2s Academy.

ISMS und IT-Notfallplanung: Die Absolventen erlernen die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit (ISMS) sowohl präventiv als auch in einer Krisensituation. “Dazu bietet die 4m2s Academy Schulungen in der Planung, Umsetzung und Pflege integraler Sicherheit für Daten, Assets, Systeme und Prozesse an”, sagt Georg Reimann, Geschäftsführer der 4m2s Academy.

Business Continuity Management: Business Continuity zielt auf die Resilienz des Unternehmens – vor, während und nach einem Ereignis – durch einen strategisch verankerten Schutzauftrag. “Sie erwerben praxisnahes Wissen für den Aufbau von BCM-Lösungen nach ISO 22301”, sagt Almut Eger.

Normen: Die Absolventen steuern Themen der integralen Sicherheit durch den Einsatz von integrierten Managementsystemen und verzahnen Struktur, Prozesse sowie Organisation. Die Teilnehmer werden in der zielgerichteten und effizienten Anwendung verschiedener Normgrundlagen geschult.

“Auf Basis der mehr als 10-jährigen Schulungspraxis unserer Experten haben wir eine vielfältige Kurslandschaft entwickelt, um fachkundige Spezialisten auszubilden und zu zertifizieren”, sagt Georg Reimann. “Dabei steht für uns vor allem die Individualität und Flexibilität der Teilnehmer im Fokus. So können in den Basic- und Advanced-Kursen die Module einfach online über das interaktive Learning Management System durchgeführt werden. Da wir uns bei allen Kursen nach dem aktuellen Kenntnisstand richten, können sowohl Personen mit Vorwissen als auch Quereinsteiger an unseren Schulungen teilnehmen.”

Weitere Informationen finden Sie unter https://4m2s-academy.com/.

Die CONTECHNET Deutschland GmbH ist ein deutscher Softwarehersteller und wurde im Jahr 2007 in der Region Hannover gegründet. Die CONTECHNET-Suite besteht aus INDART Professional® – IT-Notfallplanung, INDITOR® BSI – IT-Grundschutz, INDITOR® ISO – ISO 27001 und INPRIVE – Datenschutz. Mit diesen intuitiv zu bedienenden Lösungen ist der Anwender auch im Ernstfall handlungs- und auskunftsfähig. Alle Softwarelösungen sind praxisorientiert und verfolgen eine strukturierte sowie zielführende Vorgehensweise. Weitere Informationen unter www.contechnet.de

