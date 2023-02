Freeze-Dry Foods profitiert von Integration von Microsoft Dynamics 365 und M-Files

DMS Connector vom M-Files-Partner TSO-DATA bringt DMS und ERP zusammen. Hohe Anforderungen der Lebensmittelindustrie an Dokumentenmanagement werden effizient erfüllt. Belege und Dokumente sind schnell, einfach, ortsunabhängig und zu jeder Zeit verfüg

Ratingen, 22.2.2023 – M-Files und TSO-DATA berichten über die erfolgreiche Einführung der metadatengesteuerten M-Files-Plattform bei Freeze-Dry Foods. Über den DMS Connector von TSO-DATA ist M-Files nahtlos an das bestehende ERP-System angebunden und vereinfacht nun das Handling von Belegen und Dokumenten direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Freeze-Dry Foods liefert gefriergetrocknete und luftgetrocknete Lebensmittel, Kräuter und Gewürze an die moderne Lebensmittelindustrie und ist Teil der global agierenden Groneweg Gruppe mit mehr als 700 Mitarbeitenden an weltweiten Standorten.

Das umfangreiche Produktportfolio geht einher mit einer Vielzahl an Zertifikaten, Spezifikationen und Prüfberichten, die in der Lebensmittelindustrie erforderlich sind. Parallel entstehen im Alltagsgeschäft viele weitere Dokumente, die sicher abgelegt werden müssen. Um diese und andere Dateien allen Mitarbeitenden schnell, einfach, ortsunabhängig und zu jeder Zeit verfügbar zu machen, setzt Freeze-Dry Foods mit M-Files auf digitale Prozesse im Dokumentenmanagement. Seit der Einführung mit Unterstützung durch die Experten von TSO-DATA profitieren insbesondere die Bereiche Qualitätssicherung, Rohwaren-Einkauf und der Vertrieb von der flexiblen Lösung zum Informationsmanagement.

In M-Files werden Dokumente mit frei definierbaren Metadaten versehen und abgelegt, wodurch althergebrachte, unübersichtliche Ordnerstrukturen für die Ablage überflüssig werden. Dateien und Informationen werden automatisch so vom System organisiert, dass sie von den Anwendern aufgrund ihrer Eigenschaften gefunden werden können – und das innerhalb weniger Sekunden unternehmensweit. Duplikate werden somit vermieden und alle Beteiligten arbeiten stets mit der aktuellen Version des jeweiligen Dokuments.

Da die Einrichtung des DMS Connector von TSO-DATA besonders komfortabel gestaltet ist, konnte dieser Schritt eigenständig von den Lebensmittelspezialisten durchgeführt werden. Der DMS Connector erlaubt es, dokumentenzentrierte Prozesse direkt in der gewohnten Business-Central-Umgebung zu nutzen. Dokumente können einfach per Drag-and-Drop auf die M-Files-Schaltfläche in Business Central abgelegt werden. Auch dort generierte Reports werden automatisch mit Metadaten versehen.

„Mit der Einführung von M-Files konnten wir die Digitalisierung unseres Unternehmens weiter vorantreiben. Wie gewohnt hat uns TSO-DATA sehr partnerschaftlich und professionell dabei unterstützt. Zertifikate, Prüfberichte und weitere Dokumente sind jetzt im Handumdrehen auffindbar und müssen nicht lange gesucht werden. Die direkte Anbindung an unser ERP-System mit dem DMS Connector von TSO-DATA war äußerst einfach umzusetzen. M-Files erleichtert unsere Prozesse, wir sparen Zeit und profitieren von einer deutlich erhöhten Effizienz im Tagesgeschäft. Das bestätigen uns regelmäßig die betroffenen Abteilungen und Mitarbeiter“, fasst Dennis Alaze, Inhouse IT-Consultant bei Freeze-Dry Foods GmbH, den Projekterfolg zusammen.

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum Informationsmanagement. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen.

