Eine Zukunftsinvestition in die Region:

PFALZSOLAR feiert die erste erfolgreiche Ausbildung

Ludwigshafen, 21. Februar 2023 – Als erste Auszubildende unterzeichnete Berta Knaus bei PFALZSOLAR nach erfolgreichem Abschluss den Vertrag als Mitarbeiterin im Business Development. Im Jahr 2019 entschloss sich die PFALZSOLAR GmbH als Ausbildungsbetrieb in die Zukunft der Region zu investieren. Die zweieinhalbjährige Ausbildung zur Industrie- und Europakauffrau erwies sich als mehr als erfolgreich und ging nahtlos in eine Festanstellung über.

„Wir sprechen bei Investitionen oft über Megawatt, Euros und Projektpipelines. Dabei wird aber eine der wichtigsten Investitionen in unsere unmittelbare Zukunft vernachlässigt: der Fachkräftenachwuchs. Dieses Thema gehen wir aktiv an, weshalb wir unter Leitung von Rolf Lulei und der Pfalzwerke Gruppe 2019 den Schritt zum Ausbildungsbetrieb gewagt haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere erste Auszubildende Berta ihre Ausbildung mit der Note 1,8 erfolgreich beendet hat.“, so Lars Josten, Geschäftsführer von PFALZSOLAR.

Für Berta Knaus beginnt nach der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer Pfalz ein neuer spannender Lebensabschnitt. Die ehemalige Auszubildende hat nach der Ausbildung zur Industriekauffrau und der Zusatzqualifikation zur Europakauffrau, samt Auslandsaufenthalt in Valencia, eine Stelle im Business Development der PFALZSOLAR angetreten.

„Durch die Einsätze in den verschiedenen Bereichen während der Ausbildung kennt Berta das Unternehmen besonders gut. Damit ist sie die ideale Besetzung für diese spannende Position.“, freut sich Rolf Lulei, Geschäftsführer von PFALZSOLAR. „Für uns alle ist die Ausbildung junger Menschen nicht nur eine wichtige Investition in die Zukunft, sondern auch eine hervorragende Chance neue Mitarbeiter zu gewinnen, die menschlich sehr gut zu uns passen.“

„Wertschätzung wird bei PFALZSOLAR großgeschrieben – vor allem in der Ausbildung. Durch den offenen und familiären Umgang mit den Ausbildern, den Kollegen und der Geschäftsführung ist die Ausbildung nicht nur sehr interessant, sondern macht auch wirklich Spaß.“, so die frischgebackene Industriekauffrau Berta Knaus.

Für PFALZSOLAR ist es der erste abgeschlossene Durchlauf einer Ausbildungsphase. Während der abwechslungsreichen Ausbildung werden nicht nur theoretische Ausbildungsinhalte durch den Berufsschulunterricht vermittelt. Die Auszubildenden sind auch im Praxiseinsatz und lernen wertvolle Fähigkeiten für die Karriere in der stark wachsenden Solarbranche. Bei PFALZSOLAR profitieren sie darüber hinaus von wertvollen Mitarbeitervorteilen, wie kostenlosem Mittagessen, einer fairen Ausbildungsvergütung und hohen Übernahmechancen. Weitere Informationen zur Ausbildung bei PFALZSOLAR gibt es unter https://pfalzsolar.de/ausbildung-mit-pfalzsolar/

Fotos

Lars Josten (links im Bild) und Rolf Lulei (rechts im Bild) gratulieren Berta Knaus zur neuen Stelle als Junior Business Developer. (Bildrechte: PFALZSOLAR GmbH)

Über PFALZSOLAR

#WeLoveSolar lautet der Leitspruch von PFALZSOLAR. Das Unternehmen steigert durch die Nutzung der Sonnenenergie nachhaltig die Lebensqualität der Menschen und den Zukunftswert ihrer Lebensträume. Seit 2003 entwickelt, baut und betreibt PFALZSOLAR dafür Photovoltaik-Kraftwerke jeder Größenordnung für nationale und internationale Geschäftskunden, Investoren und Partnern sowie für Privatkunden.

PFALZSOLAR hat Solarparks und PV-Anlagen mit mehr als 600 MW installierte Leistung und über 27 Megawatt im Eigenbestand. Zudem überwacht, betreibt und wartet das Unternehmen ein Anlagen-Portfolio von rund 400 Megawatt. Die Solarparks stehen in Deutschland sowie den Niederlanden, Griechenland, Großbritannien und den USA. In 2021 erwirtschaftete PFALZSOLAR mit 150 Solar-Experten einen Umsatz von 52 Millionen Euro.

Als Teil der Pfalzwerke-Gruppe hat PFALZSOLAR einen verlässlichen und starken Partner mit mehr als 110 Jahren Erfahrung in Strom hinter sich. Die Pfalzwerke sind mit 1.300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro der führende Stromanbieter in der Pfalz und im Saarpfalz-Kreis.

Weitere Informationen unter www.pfalzsolar.de

