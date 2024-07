FRAFOS GmbH eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen

Berlin, 19. Juli 2024 – Nachdem sich die FRAFOS GmbH erst kürzlich über einen der begehrten Deloitte Technology Fast 50 Awards freuen durfte, zieht der 2010 gegründete Anbieter für VoIP-Sicherheitslösungen jetzt in die TOP 500 der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in der Region Europe, Middle East and Africa (EMEA) ein. Dank des Umsatzwachstums in den letzten drei Geschäftsjahren sind die Spezialisten für zukunftssichere WebRTC- und Session-Border-Control-Lösungen als eines von 32 deutschen Technologieunternehmen in den Deloitte EMEA Fast 500 vertreten.

„Wir freuen uns natürlich sehr, als Spezialist für den sicheren Aufbau und Betrieb von All-IP-Sprachnetzwerken mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsansprüchen jetzt auch international zu den dynamischsten Tech-Companies zu zählen. Mein großer Dank gilt dafür unseren engagierten Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie selbstverständlich unseren Kunden, die schon seit vielen Jahren auf uns bauen und uns vertrauen“, sagt Dr. Dorgham Sisalem, CEO von FRAFOS.

Über FRAFOS

Die FRAFOS GmbH ist mit ihren WebRTC- und Session-Border-Control-Lösungen (SBC) ein langjähriger Anbieter von VoIP-Sicherheitslösungen für höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche in Deutschland. Flaggschiff des 2010 gegründeten Unternehmens ist der beeindruckend flexible ABC SBC. Als Bestandteil des secunet SBC wird die FRAFOS Technologie als die Standard-SBC-Lösung für sicherheitsorientierte öffentliche Einrichtungen in der Bundesrepublik eingesetzt und fungiert dort als Firewall für VoIP-Anlagen. FRAFOS bietet sie in Kooperation mit dem führenden Cybersecurity-Unternehmen secunet Security Networks AG als einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierte VoIP-SBC-Premiumlösung für maximale Sicherheitsanforderungen (EAL4+) an.

