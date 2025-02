format:c legt beim Umsatz weiter zu

Kölner Agentur startet mit mehreren Pitchgewinnen ins neue Jahr

Die Kölner Agentur format:c live communication blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2024 zurück und konnte damit eine Umsatzverdoppelung im Vergleich zu 2023 erreichen. Auch der bisherige Umsatzrekord aus dem Jahr 2022 wurde getoppt.

Tobias Weber und Natalie Driesnack, Gründer und Geschäftsführer von format:c, führen diese positive Entwicklung auf verschiedene Faktoren zurück – unter anderem eine Diversifizierung in der Kundenstruktur. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Internationalität der Kunden und ihrer Projekte. So gehören beispielsweise der französische Spielehersteller Asmodee sowie Brunel und Jumbo Spiele aus den Niederlanden zu den Auftraggebern. Der dritte Erfolgsfaktor ist die Flexibilität des Teams, das durch ein eingespieltes aktives Netzwerk aus Partnern und Freelancern ergänzt wird.

In 2025 setzte format:c die Zusammenarbeit mit Asmodee – dem weltweit größten Spieleverlag – bereits fort. Für Asmodee zeichnete sich format:c erneut als Lead-Agentur für die Planung und Umsetzung des Messeauftritts auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg verantwortlich. Bereits in der Vergangenheit war die Agentur für das renommierte Unternehmen der Spielebranche auf internationalem Parkett tätig.

In Kürze startet format:c eine weitere Roadshow für Brunel, auf der sich das niederländische Unternehmen als Arbeitgeber in der DACH-Region und Vermittler begehrter Fachkräfte präsentiert. Bereits seit Oktober 2023 ist Brunel mit dem JobTOUR-Mobil unterwegs, um sich an verschiedenen Stationen im DACH-Raum als Arbeitgeber zu präsentieren. Das Team von format:c ist für die Kreation, Planung, Gestaltung und Umsetzung der Roadshow zuständig.

Aufgrund des großen Erfolges wurde die letztjährige Roadshow bereits mehrfach verlängert und ist ab Januar 2025 ganzjährig geplant. Auch inhaltlich startet die Tour neu durch. Dafür hat format:c mit seinen Partner-Dienstleistern ein komplett neues Roadshow-Mobil konzipiert, das mit zusätzlichen Features ausgestattet ist. Ein interner Kick-off bei Brunel hat bereits stattgefunden.

Basierend auf den Erfolgen von 2024 blickt format:c äußerst optimistisch in die Zukunft. Durch den Gewinn von drei Pitches in den vergangenen fünf Monaten ist die Agentur mit frischen, siebenstelligen Etats ins neue Jahr gestartet.

Für Optimismus sorgt auch die Entwicklung der agentureigenen Location „Schokoladenfabrik“ auf dem ehemaligen Stollwerck-Gelände in Köln. Der angesagte Veranstaltungsort machte im aktuellen Location-Ranking des BlachReport einen Sprung von Platz 20 im Vorjahr auf Platz fünf. Dazu Tobias Weber: „Das Ranking signalisiert uns, wie gut wir und die Schokoladenfabrik vernetzt sind und wie erfolgreich wir dieses Netzwerk aktivieren können“.

In den Hallen auf dem Stollwerck-Gelände hat die Agentur stetig wachsende Lagerflächen vor allem für die Wartung und Verwaltung des Messe-Equipments ihrer Kunden zur Verfügung. Die Zahl der Palettenstellplätze ist bereits auf über 50 gewachsen.

Seit November 2024 entwickelt das Kreativ-Team seine Ideen zudem im neuen Büro, nur zwei Kilometer vom Gründungsstandort entfernt, mit doppelt so viel Platz für das wachsende Team.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnisse, kreativen Workshops und beeindruckenden Filme bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

format:c live communication GmbH

Neuer Weyerstraßerweg 135

D-50969 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com