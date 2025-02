AO Scan Global bietet kostenlose Remote-Demonstrationen für Gesundheits- und Wellness-Praktiker an

Scottsdale, AZ – AO Scan Global, der weltweit größte und am schnellsten wachsende Vertreiber der Solex AO Scan-Technologie, verändert die Frequenz-Wellness weltweit. Mit mehr als 25 Millionen durchgeführten Scans weltweit revolutioniert die AO Scan-Technologie die Art und Weise, wie Gesundheitspraktiker und Wellness-Enthusiasten das Energiefeld des Körpers mithilfe fortschrittlicher frequenzbasierter Wissenschaft bewerten und optimieren. Jetzt laden wir Gesundheits- und Wellness-Praktiker auf der ganzen Welt ein, diese bahnbrechende Technologie aus erster Hand zu erleben – mit einer KOSTENLOSEN AO Scan-Demo.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jeder Körper auf der Welt seine Heilungsreise mit der AO Scan Bioresonanztechnologie beginnt.“

Die Energiemedizin in den Vordergrund rücken

Albert Einstein hat einmal vorausgesagt: „Die Zukunft der Medizin wird die Medizin der Frequenzen sein“. Und hier sind wir. AO Scan Global macht diese Zukunft zur Realität und bietet die fortschrittlichste, umfassendste, nicht-invasive Frequenz-Wellness-Technologie an.

Die AO Scan-Technologie wertet mehr als 170.000 Punkte im Körper aus und vergleicht sie mit einer Datenbank von mehr als 120.000 Frequenzresonanzen, was unvergleichliche Einblicke in die energetische Gesundheit der Kunden ermöglicht. Dieses hochmoderne Tool wird in naturheilkundlichen Kliniken, Praxen für funktionelle Medizin, Chiropraktik-Praxen, Gesundheits-Coaching-Unternehmen, Wellness-Zentren, Spas, Fitnessstudios, Salons und Biohacking-Gemeinschaften weltweit eingesetzt. Es ermöglicht Ärzten, die Grundursache der Grundursache zu identifizieren und das energetische Gleichgewicht des Körpers durch fortschrittliche Frequenzübertragung, individuelle Prägung und energetische Analyse zu optimieren – alles auf Knopfdruck.

Kostenlose AO Scan-Demo: Überzeugen Sie sich selbst von der Kraft der Frequenzen

Energiemedizin ist transformativ – aber man muss sehen, um zu glauben. Da energetische Frequenzen für das bloße Auge unsichtbar sind, ist es unerlässlich, die Technologie aus erster Hand zu überprüfen. Aus diesem Grund bietet AO Scan Global eine KOSTENLOSE AO Scan-Demo an, die sich ausschließlich an Heilpraktiker, Biohacker und Wellness-Experten über 18 Jahre richtet.

Wie es funktioniert:

Ein Scan pro Klinik oder Haushalt – nur für Erstnutzer

Erhältlich aus der Ferne, wobei die Leistung der Radionik und unserer auf Quantenphysik basierenden Plattform genutzt wird.

Ergebnisse werden Ihnen per E-Mail zugesandt

Während der Demo erleben die Teilnehmer, wie die AO Scan-Technologie in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse über ihr Körperfeld, ihr emotionales Gleichgewicht, die Gesundheit ihrer Organe und ihre energetischen Muster liefert. Der Körper wird während dieser Demo auch mit Frequenzen optimiert. Diese bahnbrechende Technologie verwandelt jedes Smartphone, Tablet oder jeden PC in ein leistungsfähiges Werkzeug zur Frequenzbewertung und -optimierung.

Was Sie senden müssen, um Ihre kostenlose AO Scan-Demo zu erhalten:

Um Ihre KOSTENLOSE AO Scan-Demo anzufordern, besuchen Sie bitte www.aoscanglobal.com/contact und senden Sie die folgenden Informationen:

Vollständiger Name

E-Mail Adresse

Größe, Gewicht, Geburtsdatum

Gesichtsfoto mit einfarbigem Hintergrund

10-Sekunden-Sprachmemo Einleitung

Firmenname oder Website, Instagram- oder Facebook-Informationen

Diese Informationen werden verwendet, um eine energetische Signatur zu erstellen, an die wir die Frequenzen senden. Diese Informationen werden benötigt, um die beste, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Demo-Erfahrung zu bieten. Kostenlose Demo-AO-Scans werden je nach Verfügbarkeit durchgeführt, und wir behalten uns das Recht vor, diesen Service nicht anzubieten.

Warum AO-Scan-Technologie?

Nicht-invasiv & sicher – Keine Kontraindikationen oder Nebenwirkungen

Fern- und persönliche Anwendung – Personalisierte Gesundheit ist ideal für Telemedizin und Arztbesuche

Fortgeschrittene SEFI-Frequenzübertragung – Anpassbare Entgiftungsprotokolle, Brain-Entrainment, emotionaler Ausgleich und mehr. Verwandelt Ihr eigenes Gerät in einen Frequenzgenerator und Imprinter.

Umfassende Analyse – Scannen Sie über 130 Körpersysteme, Zellen und Chromosomen mit Präzision

Personalisiertes Brainentrainment und Affirmationen – Balancieren Sie Ihre emotionale Gesundheit mit der Inneren Stimme und den AO Mindsync-Frequenzspuren

Individuelle Prägung – Energetisieren Sie Nahrungsergänzungsmittel, Edelsteine, Zuckerkügelchen, SEFIdots, Mineralwasser und persönliche Gegenstände mit frequenzbasierter Optimierung

Und so viel mehr!

Schließen Sie sich der globalen Bewegung an

Die AO Scan-Technologie erobert den Globus und bietet Ärzten datengesteuerte, frequenzbasierte Lösungen. Das AO Scan Global Team wächst schnell und bietet Gesundheitsexperten und Wellness-Unternehmern die Möglichkeit, diese bahnbrechende Technologie zu integrieren und zu vertreiben.

Die meisten Praktiker beginnen mit dem Starter-Bundle Bluetooth und einem AO Scan-Abonnement – die optimale Voraussetzung für die Integration von AO Scan in bestehende Gesundheits- und Wellness-Protokolle. Dies betrachten wir als eine qualifizierte Bestellung und bietet viele weitere großartige Vorteile! Manche entscheiden sich jedoch auch für das AO Scan-Abonnement allein.

Fangen Sie noch heute an:

Buchen Sie jetzt eine KOSTENLOSE AO Scan-Demo: www.aoscanglobal.com/contact

AO Scan-Technologie kaufen: shop.solexnation.com/energy1

Werden Sie Mitglied des globalen AO Scan-Teams: Nehmen Sie noch heute Kontakt auf, um über Vertriebs- und Netzwerkmarketingmöglichkeiten zu sprechen.

Zitat von AO Scan Global Team Leader, Paige Maurer Wheeler

„Es gibt eine Bewegung im Bereich der Frequenz-Wellness, und die AO Scan-Technologie ist wegweisend. Als Heilpraktiker und Biohacker sind wir es uns und unseren Kunden schuldig, den neuesten Stand der energetischen Gesundheit zu erforschen. Ich lade alle Gesundheits- und Wellness-Praktiker ein, sich uns anzuschließen – erleben Sie, wie es ist, zu scannen und zu wissen.“

Über AO Scan Global

AO Scan Global revolutioniert die Gesundheit mit der Solex AO Scan-Technologie und bietet das fortschrittlichste pädagogische Instrument zur Betrachtung des Körpers durch eine energetische Linse. Durch die Identifizierung der Grundursache der Grundursache befähigt unsere AO Scan-Technologie die Benutzer, ihr energetisches Körperfeld mit gezielten Frequenzen zu optimieren und sich in Richtung einer besseren Gesundheit und Homöostase zu bewegen. Mit der bedeutenden Menge an Informationen, die in diesen Berichten angezeigt werden, können unsere Therapeuten und Anwender leicht epigenetische Anregungen erkennen, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind.

Mit dem am schnellsten wachsenden globalen Netzwerk von Nutzern unterstützt unsere mehrsprachige Plattform über 20 Sprachen und dient Heilpraktikern, Biohackern und Wellness-Enthusiasten weltweit.

Kontakt:

Paige Maurer Wheeler

AO Scan Global Teamleiter

Website: www.aoscanglobal.com

Geschäft: shop.solexnation.com/energy1

Demo-Anfragen: www.aoscanglobal.com/contact

AO Scan Global: Der Marktführer in der Frequenz-Wellness-Technologie

AO Scan Global verändert die Zukunft der Frequenz-Wellness als der größte und am schnellsten wachsende Distributor der Solex AO Scan Technologie. Mit Unterstützung in über 20 Sprachen und einem globalen Netzwerk von Anwendern sind wir führend darin, frequenzbasierte Wellness für jeden zugänglich zu machen. Schließen Sie sich der Bewegung noch heute an.

Die Ergebnisse des AO Scan können in Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch und Arabisch angezeigt werden. Bleiben Sie dran. Wir wachsen schnell.