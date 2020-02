Focus Money zeichnet ehotel für höchste Kundenzufriedenheit aus

Bei den einen ist der Kunde König, bei anderen Unternehmen wie ehotel begegnet man den Kunden auf Augenhöhe, um ihre individuellen Wünsche und Sorgen zu verstehen und ihnen optimal zur Seite zu stehen. Das zahlt sich aus. Das Magazin Focus Money bestätigt den kundenorientierten Kurs der Hotelbuchungsplattform mit dem Prädikat “Höchste Kundenzufriedenheit 2020”. Grundlage für diese Auszeichnung bildet eine erstmalig durchgeführte Studie des Magazins, bei dem 1300 Anbieter aus 61 Branchen von Kunden bewertet wurden.

Ein speziell entwickeltes Instrument ermittelt dabei anhand von klaren und einfachen Fragen, deren Beantwortungen nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, erfahrungsbezogene Bewertungen von anonymisierten Kunden. Durch die effizienten Vereinfachungen funktioniert das System von Focus Money sparten- und geschäftsmodellübergreifend. Zugleich wird durch die Reduktion eine Vergleichbarkeit aller Bewertungen erzielt. Der so bestimmte Kundenzufriedenheits-Index (KIZ) liefert ein eindeutiges Ergebnis: Bei ehotel liegt der Index deutlich über dem Mittelwert und vor allem über den Indizes der Mitbewerber. Nur zwei weiteren Anbietern aus allen teilnehmenden Branchen gelang es neben ehotel mit dem Siegel “höchster Kundenzufriedenheit” prämiert zu werden.

Das Buchungsportal ehotel freut sich, dass es sich gerade in puncto Kundenzufriedenheit von der Konkurrenz abhebt und setzt auch 2020 darauf, das Angebot beständig für Kunden zu optimieren. “Man kann sich immer verbessern, auch wenn man schon zu den Besten zählt”, meint Fritz Zerweck, Geschäftsführer von ehotel. Am 26.02.2020 präsentiert Focus Money in Heft 10/20 sämtliche Ergebnisse.

Die Hotelbuchungsplattform ehotel® bündelt die Unterkunftsangebote aller Anbieter weltweit auf einer Plattform durch META-SEARCH-Technologie. Das Berliner Unternehmen legt den Schwerpunkt der Unternehmensausrichtung auf die gesamtheitliche Unterstützung von Hotelbuchungen und die damit verbundenen Leistungen für Geschäftskunden. Durch die Integration von Tools und Serviceleistungen in die Systeme der jeweiligen Unternehmen und eigens entwickelte Zahlungs- und Abrechnungslösungen sorgt ehotel® für optimierte Prozesse, eine lückenlose Ausgabenkontrolle, Compliance und Kosteneinsparungen auf Kundenseite. Die Buchungsplattform wurde für ihre Servicequalität wiederholt u.a. vom Deutschen Institut für Service Qualität und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue ausgezeichnet. www.ehotel.de

Firmenkontakt

ehotel AG

Christoph Metz

Greifswalder Straße 208

10405 Berlin

030 473 73 245

presse@ehotel.de

http://www.ehotel.de

