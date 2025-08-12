Florschütz Consulting startet Kundenservice-Selbstcheck

In nur 5 Minuten Servicequalität prüfen, Potenziale erkennen und konkrete Handlungsempfehlungen erhalten – kostenlos und online.
Freilassing bei Salzburg, 12. August 2025 – Unternehmen verlieren jedes Jahr Millionen, weil ihr Kundenservice nicht konsequent als Umsatztreiber genutzt wird. Mit dem neuen Kundenservice-Selbstcheck von Florschütz Consulting können Geschäftsführer und Entscheider in mittelständischen und großen Unternehmen ab sofort innerhalb von fünf Minuten prüfen, wie zukunftsfähig ihr Service wirklich ist – und wo ungenutzte Potenziale schlummern.
Der Online-Check umfasst 20 strategische Fragen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Effizienz, Strategie, Verantwortungsstrukturen und Feedback-Kultur. Teilnehmer erhalten sofort eine Auswertung in fünf Schlüsselkategorien, konkrete Handlungsempfehlungen und einen detaillierten PDF-Report – vollständig kostenfrei.
„Viele Unternehmen haben hervorragende Produkte, verlieren aber Kunden durch Service-Lücken, die oft unbemerkt bleiben. Unser Selbstcheck macht diese Schwachstellen sichtbar – und zeigt, wie Unternehmen Service in messbares Wachstum verwandeln können“, erklärt Christian Florschütz, Interim Manager des Jahres 2025 und Experte für Kundenservice-Transformation, After Sales, KI und ESG.
Fakten zum Kundenservice-Selbstcheck:
– Nur 5 Minuten – direkt online, ohne Vorwissen
– 20 strategische Fragen – entwickelt aus über 20 Jahren Beratungspraxis
– Sofort-Auswertung & PDF-Report
-Speziell für Unternehmen ab 100 Mitarbeitern
Jetzt starten: kundenservice.florschuetz-consulting.de
Über Florschütz Consulting:
Florschütz Consulting unterstützt Unternehmen in der DACH-Region bei der Transformation von Kundenservice und After Sales zu eigenständigen Werttreibern. Neben Interim Management bietet das Unternehmen Strategieberatung, ESG-Implementierung und den Einsatz von KI für messbar bessere Kundenerlebnisse.
Kontakt
Florschuetz Consulting
Christian Florschütz
Fürstenweg 12
83395 Freilassing
+491702957057
http://florschuetz-consulting.de
