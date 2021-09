Fivetran auf Modern Data Conference und Meta-Festival

Fivetran – Drei Tage, zwei Events:

Live auf Meta Festival am 24. September 2021 in Berlin

Modern Data Stack Conference am 22./23. September 2021

München, 20. September 2021 – Fivetran, führender Anbieter für automatisierte Datenintegration, lädt zur 2. Modern Data Stack Conference ein. Der Fokus der virtuellen Live-Konferenz ist das Thema Transformation. Am 24. September präsentiert sich Fivetran auf der Partnerstage des Meta Festival in Berlin.

Modern Data Conference 22.- 23. September 2021:

Das zweitägigen virtuelle Event wendet sich an Datenanalysten, Data Engineers und andere Datenfachleute und informiert über die neuesten Technologien und Best Practices im Bereich moderner Analyseprozesse und -technologien. In der Konferenz werden mehr als 50 Vorreiter – darunter AWS, Databricks, Looker, Microsoft und Snowflake – Einblicke in den Modern Data Stack und die Zukunft von Analytics geben.

Die Vorträge und Präsentationen thematisieren Veränderungen in der Datenanalyse und neue Tools, die diese Erkenntnisse ermöglichen. Die rein virtuelle Veranstaltung umfasst mehr als 40 Sitzungen an zwei Tagen, darunter Keynotes, Panels, interaktive Workshops und How-to-Sessions.

Zur Registrierung und zur Agenda geht es hier

Meta Festival am 24. September 2021

Das Meta Festival, initiiert von der internationale Digitalagentur Dept gemeinsam mit dem Partner Waltz Binaire, bietet eine echte hybride Experience über eine virtuelle immersive Plattform und ein exklusives physisches Event. Auf dem Networking Event trifft sich das Who-is-who der Digtalbranche, um, über Trends aus Marketing, Technologie und Commerce zu diskutieren. Das abwechslungsreiches Programm bietet hochkarätige Panel-Talks, spannende Masterclasses, 3D-Brand-Experiences und Live-Performances.

Auf dem Live-Event in Berlin informieren Innovationstreiber wie Fivetran über die aktuellsten MarTech- und DataTech-Lösungen. Fivetran präsentiert, wie sich Daten aus den verschiedensten Quellen mühelos zentralisieren lassen und zu jeder Zeit wie Strom aus der Steckdose für BI-Analysen zur Verfügung stehen. Gerade im E-Commerce und für Data Driven Marketing müssen die Daten buchstäblich auf Knopfdruck synchronisiert werden können und in Minutenschnelle für Analysen zu Verfügung stehen.

Fivetran ist der führende Anbieter für automatisierte Datenintegration. Das Unternehmen bietet eine vollautomatisierte, vollständig verwaltete Datenintegrationslösung an, die in wenigen Minuten eingerichtet ist. Durch vorkonfigurierte Konnektoren werden Daten automatisiert in normalisierten, analysebereiten Schemata an das Datawarehouse geliefert.

Mit dem Einsatz von Fivetran wird Zeit gewonnen, die IT Professionals traditionellerweise mit der Einrichtung und Pflege von Data Pipelines verbringen. Durch die Zentralisierung und den Zugriff auf aktuelle und vollständige Daten können Unternehmen spielend einfach datengetriebene Nutzungsszenarien realisieren.

Fivetran wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oakland mit weiteren Standorten in Denver, Sydney, Bangalore, Dublin, London und München. Weitere Informationen unter Fivetran.com.

