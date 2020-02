Firmenhistorie vom Metallverarbeitungsbetrieb Bickel GmbH

Der auf Maschinenbauteile spezialisierte Fachbetrieb kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Der metallverarbeitende Fachbetrieb Bickel GmbH wurde bereits vor mehr als 60 Jahren gegründet. Seit Beginn der Unternehmensgeschichte ist die Firma spezialisiert auf die Fertigung hochwertiger Verzahnungsteile. Die Produktion der Zahnräder, Getriebe und weitere Maschinenbauteile erfolgt dabei präzise nach den individuellen Wünschen der Kunden. Die Auftraggeber stammen in erster Linie aus den Bereichen Maschinenbau und Anlagenbau. Dabei können sowohl alle Arbeitsschritte übernommen werden (von der Planung, über die Konstruktion, bis hin zur abschließenden Herstellung), als auch von den Kunden bereitgestellte Teile weiter in Lohnfertigung bearbeitet werden.

Die Produktion der hochwertigen Zahnräder und weiteren Maschinenbauteile spielt seit mehreren Generationen eine maßgebliche Rolle in dem familiengeführten Betrieb. Die kompetenten Zerspanungstechniker und weiteren Experten des Unternehmens können auf einen dementsprechend großen Erfahrungsschatz bei ihrer täglichen Arbeit zurückgreifen.

Die Bickel GmbH verfügt über einen eigenen, gut ausgestatteten Maschinenpark. Hinzu kommt eine professionelle Härterei, sodass die verschiedenen Bauteile, von dem anfänglichen Rohmaterial, bis hin zur abschließenden Wärmebehandlung, im eigenen Hause gefertigt werden können. Neben dem Härten, kommen dabei vielfältige unterschiedliche Bearbeitungsverfahren zum Einsatz, wie beispielsweise Drehen, Fräsen und Bohren. Auf Wunsch werden die verschiedenen Zahnräder und Getriebe auch mit einem entsprechenden Zahnflankenprüfprotokoll an die Auftraggeber ausgeliefert.

Auf der Internetpräsenz der Bickel GmbH finden sich weitere Informationen über die vielfältigen Leistungen des metallverarbeitenden Fachbetriebs sowie über die Firmenhistorie. Kunden und Interessenten stehen die erfahrenen Fachleute natürlich gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten, beispielsweise in Bezug auf die Fertigung von kompletten Getriebesätzen.

