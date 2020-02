DFV Hotels Flughafen München mit großer Resonanz

Die enorm hohe Nachfrage zeigt deutlich die hohe Akzeptanz der Unternehmensgruppe als Hotelspezialist.

Der IMMAC DFV Hotels Flughafen München investiert in zwei Hotels im direkten Umfeld des Münchner Flughafens Franz Josef Strauß, das Vier-Sterne MERCURE Hotel München Airport in Freising und das Drei-Sterne RAMADA BY WINDHAM München Airport in Oberding-Schwaig. Die beiden Objekte liegen nur wenige vom Flughafen München entfernt und sprechen dadurch nicht nur Privat- sondern vorrangig auch Geschäftsreisende an. Ebenfalls spricht die Nähe der Landeshauptstadt München für sich. Die monatliche Auszahlung beginnt sofort mit 5 % p.a. im Folgemonat der Einzahlung.

Betreiber ist die erfahrene HR Group, eine der am schnellsten wachsenden Hotelbetreibergesellschaften im deutschsprachigen Raum. Ihr Hotel Portfolio ist breit aufgestellt, von messe- und flughafennahen Businesshotels, über zentral gelegene Stadthotels, bis hin zu Hotels und Resorts in beliebten Ferienregionen.

Hotels sind für Anleger eine attraktive Investitionsmöglichkeit, da sie im Vergleich zu anderen Gewerbeimmobilien eine ganze Reihe von Vorteilen bieten. Mit einer Hotelimmobilie können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und sich langfristig stabile Erträge sichern. Darüber hinaus wartet diese Anlageform mit einer langen Erfolgsgeschichte in Sachen hoher Renditen auf. Ganz wichtig ist die Betreuung und Überwachung vom erfahrenen Management der IMMAC Group.

Die herausragenden Merkmale des DFV Hotels Flughafen München:

Zwei Hotels in begehrter Lage

Günstiger Einkauf

Konservative Kalkulation

Inflationsausgleich Ihres investierten Kapitals durch indexierten Pachtvertrag

Langfristiger unkündbarer indexierter Pachtvertrag 25 Jahre

Kein Nachvermietungsrisiko während der gesamten Laufzeit

Attraktive Rendite und wertstabile Vermögensanlage

Erfahrener Betreiber HR Group

Hohe Auslastung der Hotels

Fondslaufzeit 15 Jahre

Hohe Tilgung

Sofort monatliche Auszahlung 5 % p.a. zuzüglich Wertentwicklung des Anlagekapitals

Erfahrenes Management der IMMAC Group

Nicht risikogemischter AIF für semi-professionelle Anleger

Beteiligung ab EUR 20.000,-

Bestnoten der Analysten 5-Sterne TKL-Rating

Im Gegensatz zu anderen Beteiligungsangeboten aus dem Hotelsegment bringt die IMMAC eine große Erfahrung für Betreiberimmobilien mit und kann eine erstklassige Leistungsbilanz vorweisen. Durch das Sicherheitskonzept, ergänzt um die konservative Konzeption und die breite Streuung sowohl in den Makro- wie Mikrolagen, als auch im Fokus des Hotels, sehen wir die Chance, dass die Prognosen erfüllt oder übertroffen werden, als sehr gut an.

Weitere Informationen: http://www.Hotelfonds.eu

Maßgebend für eine Beteiligung sind ausschließlich der Inhalt des Verkaufsprospekts in deutscher Sprache (einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und – im Falle einer treuhändischen Beteiligung – Treuhandvertrag), die wesentliche Anlegerinformationen und die Beitrittserklärung. Der Verkaufsprospekt enthält insbesondere ausführliche Informationen zu den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Details sowie den Risiken einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft. Aus der (Wert-) Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse geschlossen werden. Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, der Gesellschaftsvertrag, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahresberichte sind in deutscher Sprache verfasst und unter info@hotelfonds.eu kostenlos erhältlich .

Die CVM Gruppe bietet seit über 30 Jahren innovative Investments mit Bestnoten der Analysten.

