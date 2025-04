Firmengründer und Geschäftsführer der ELO Digital Office GmbH unerwartet verstorben

ELO Digital Office trauert um Karl Heinz Mosbach:

Stuttgart, 17.04.2025 – In tiefer Trauer nimmt der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office von seinem Firmengründer Abschied: Karl Heinz Mosbach ist am Freitag, 11. April 2025, plötzlich und unerwartet verstorben. Gemäß der Nachfolgeregelung übernimmt sein Sohn und Co-Geschäftsführer Nils Mosbach weitere Verantwortungsbereiche, um das Unternehmen mit Zuversicht in die Zukunft zu führen.

Trotz dieser herausfordernden Situation beweist Nils Mosbach Verlässlichkeit, Stärke und Weitsicht: „Der Tod meines Vaters trifft mich als Sohn natürlich schwer. Und auch ELO verliert damit nicht nur eine außergewöhnliche, visionäre Unternehmerpersönlichkeit, sondern einen Menschen, der uns mit seinem Werteverständnis, seiner Empathie und seiner inspirierenden Art nachhaltig geprägt hat. Meinen Vater und mich verbinden schon immer dieselben Werte und Vorstellungen. So haben wir bereits seit meiner Aufnahme in die Geschäftsführung im Jahr 2020 viele strategische Ziele und Visionen gemeinsam entwickelt und vorangetrieben. Dass er die Ergebnisse dieser wunderbaren Zusammenarbeit nun nicht mehr persönlich miterleben kann, schmerzt besonders. Eine stabile und beständige Führung war uns als inhabergeführte Gesellschaft immer schon ein zentrales Anliegen. Deshalb werden wir die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne meines Vaters fortschreiben.“

Matthias Thiele, Geschäftsführer und ehemaliger CTO, äußert sich ebenfalls tief bestürzt und blickt dennoch mit Zuversicht nach vorne: „Ich kannte Karl Heinz Mosbach seit fast 30 Jahren, wir haben ELO gemeinsam aufgebaut. Auch nach meinem Rückzug aus dem operativen Geschäft vor fünf Jahren waren wir immer im Austausch. Ich habe seine unternehmerische Weitsicht immer sehr geschätzt und bewundert. Dass er jetzt nicht mehr unter uns ist, macht mich fassungslos – er wird eine große Lücke hinterlassen. Gleichzeitig weiß ich, dass das Unternehmen mit Nils Mosbach in der nachfolgenden Generation optimal aufgestellt ist.“

Aus Rücksicht auf die Familie und Trauergemeinde bittet ELO Digital Office, von Rückfragen Abstand zu nehmen.

Zur Person Karl Heinz Mosbach – Visionär und Unternehmer aus Leidenschaft:

1960 im Saarland geboren, absolvierte Karl Heinz Mosbach nach dem Abitur eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker, bevor er ab 1981 in Saarbrücken Informationstechnik und BWL studierte. Nach erfolgreichem Abschluss seines Diplom-Studiums startete er 1986 bei der Louis Leitz KG in Stuttgart, zunächst als Planungsingenieur für Automatisierungs- und CAD/CAM-Technik. Später wurde er zum Leiter der Systemtechnik im Bereich Organisation und Datentechnik ernannt und war für zahlreiche Rechenzentrums- und SAP-Projekte zuständig. Im Jahre 1996 verantwortete er dann im Zuge neuer Business-Anstrengungen den Aufbau des Leitz-Geschäftsbereiches und der späteren Leitz-Tochtergesellschaft „Dokumentenmanagement, elektronische Archivierung und Workflow“. Nach dem Verkauf des Leitz-Konzerns an Esselte im Jahr 1998 führte er die damalige Louis Leitz Digital Office GmbH zusammen mit Matthias Thiele in die Selbstständigkeit: Die ELO Digital Office GmbH war geboren. Er leitete das ECM-Unternehmen mit großem Erfolg und war in zahlreichen Branchenverbänden tätig, unter anderem im Vorstand des Bitkom sowie des Verbands Organisations- und Informationssysteme (VOI). Bis zuletzt stand er ELO mit viel Engagement und Elan als Geschäftsführer vor, seit 2020 gemeinsam mit seinem Sohn Nils Mosbach.