Ein Geschenk für alle Bad Ischler vom neuen Grand Elisabeth Hotel: Die Geschichte von Kaiserin Elisabeth als grandioses Lichtkunst Mapping-Spektakel des Lichtkunstkünstlers Hakk Doris

Anlässlich seiner Hoteleröffnung und pünktlich zum Hochzeitsjubiläum von Kaiserin Elisabeth erstrahlt am neuen Grand Elisabeth Hotel in Bad Ischl am 23. und 24. April jeweils um 21:30 Uhr ein einzigartiges Spektakel, inszeniert von einem der weltweit besten Licht- und Holografie-Künstler Hakk Doris: Die majestätische Fassade des Hotels wird zur Bühne für ein atemberaubendes Videomapping der Superlative, das die Geschichte der Kaiserin Elisabeth in einer immersiven Lichtshow erzählt.

Kreiert wurde die innovative Mapping-Show von Hakk Doris, der international renommierte Licht- & Immersion-Künstler aus Paris, der u. a. für David Bowie, Ayrton Senna und Josephine Baker Lichtshows kreierte und u. a. für Luxusbrands wie Louis Vuitton und Givenchy arbeitet.

Von Computermusik zum Licht. Von digitalem Video zur Holografie. Hakk Doris (alias Jérôme Dorise-Abdeljalil) begeistert sich seit 1995 für Computermusik, machte sich international als DJ einen Namen und inszenierte für das Lido de Paris Lichteffekte. Über die Fotografie und Videokunst spezialisierte sich Hakk Doris bereits 2014 auf die Erstellung holografischer Inhalte und immersiver Lichtshows. Hakk Doris erforschte die besten Techniken und entwickelte die Implementierung holografischer Übertragungssysteme. Heute zählt er zu den weltweit führenden Künstlern für Holografie, Immersion und Mapping. Er erstellte die holografischen und immersiven Mappring Inhalte für die Welttournee von Ayrton Senna, das David Bowie-Konzert in Amsterdam, den Josephine Baker Art Deco Salon, das DJ Hologramm Weather Festival, den Holografie-Garten des Royal Monceau und mehr.

Zur Eröffnung des Grand Elisabeth wird die ikonische Hotel Fassade im Rahmen eines außergewöhnlichen Lichtprojekts wird dank Videomapping zur Kulisse einer spektakulären Transformation, das die Geschichte der Kaiserin Elisabeth erzählt. Dieses innovative Verfahren basiert auf einem präzisen 3D-Scan der Fassade, der jedes architektonische Detail der Gesimse, Fenster und Reliefs erfasst, um die Projektionen präzise an die tatsächliche Struktur anzupassen. Nach Abschluss dieses digitalen Mappings wird das gesamte Gebäude mit immersiven Texturen überzogen, die in Echtzeit animiert werden, um eine Illusion von Bewegung, Tiefe und Metamorphose zu erzeugen. Der Betrachter taucht so in ein faszinierendes visuelles Universum ein, in dem Stein zum Leben erwacht, Geschichte auf Moderne trifft und Architektur zum Medium der Fantasie wird. Dieses visuelle Spektakel an der Schnittstelle von digitaler Kunst und Kulturerbe unterstreicht die Ästhetik des Grand Elizabeth Hotels und bietet gleichzeitig ein einzigartiges Sinneserlebnis für alle.

Das Videomapping Projekt vor Hakk Doris wurde vom Grand Elisabeth in Kooperation mit dem Tourismusverband Bad Ischl und der Stadt Bad Ischl realisiert.

Das neue 4* Sterne Hotel in Bad Ischl eröffnet am 23. & 24. April mit glamourösen Eröffnungsevents mit vielen bekannten Ehrengäste. Mit seiner Eröffnung schlägt das Grand Elisabeth mit 132 Zimmern und Suiten ein neues Kapitel auf: Inspiriert von einer Kaiserin, die ihrer Zeit weit voraus war, verbindet das Haus klassischen Stil mit modernen Elementen und erzählt Elisabeths Geschichte auf eine ganz eigene Weise.

Direkt neben dem Theater- und Kongresshaus sowie dem Kurpark gelegen, wird das neue Grand Elisabeth Hotel, das von der Grand Elisabeth Betriebsgesellschaft betrieben wird, der Treffpunkt für Kultur- und Kunstliebhaber. Die Gesellschafter der Eigentümer-Gesellschaft Bad Ischl HE, denen das neue 4* Sterne Hotel gehört, sind die Bauunternehmer Herbert Ackerl und Josef Oehlinger, Kieninger Bau, sowie Philipp und Josef Zauner, Konditorei Zauner. Das neue zeitgenössische Hotel ergänzt perfekt das Hotelangebot von Bad Ischl für Touristen, Geschäftsreisende und MICE-Teilnehmer.

