Fingerhut Haus mit neuem Musterhaus in Neunkhausen

Fertighaus im Bauhausstil gibt Einblicke in modernes Wohnen und die Umsetzbarkeit

Neunkhausen, 6. Juli 2022 – Fingerhut Haus ( www.fingerhuthaus.de) hat kürzlich Richtfest für ein neues Musterhaus in Neunkhausen gefeiert. Das Objekt charakterisiert den gegenwärtigen Zeitgeist: die Architektur verbindet den modernen Bauhausstil mit Holzelementen. Fingerhut Haus zeigt damit einmal mehr die Individualität und Vielfalt, die Fertighäuser heute bieten.

„Unsere Musterhäuser sind nicht von der Stange, sondern sollen verdeutlichen, dass der Fertighausbau heute nahezu unbegrenzte Ausprägungsmöglichkeiten bietet. Unser neues Beispiel dafür steht in Neunkhausen und greift den Trend auf, dass viele Menschen Modernität mit Natur verbinden möchten. Heute werden oft Gegensätze harmonisch vereint. Daher trifft hier Bauhausstil auf warme Holzemente in der Fassade“, erklärt Holger Linke, Geschäftsführender Gesellschafter bei Fingerhut Haus.

In dem Musterhaus können sich Interessenten vor Ort persönlich von der Qualität und Gestaltungsvielfalt der Fertighäuser von Fingerhut Haus überzeugen. Fingerhut Haus ist ein Traditionsunternehmen, das auf die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte und nachhaltiger Innovationen von Fertighäusern spezialisiert ist und diese konsequent fördert. Der Einsatz zeitgemäßer Materialien und moderner, umweltgerechter Technologien ist dabei gewährleistet. Durch eine ökologische und wertbeständige Holzbauweise besitzen die Häuser außerdem ein hohes Energiesparpotenzial. Das modulare Baukonzept von Fingerhut Haus eröffnet innen wie außen nahezu unbegrenzte Gestaltungs- und Formvarianten.

„Ein erfolgreiches Bauprojekt lebt von Transparenz – von Anfang an. Ein potenzieller Kunde benötigt zunächst eine Vorstellung davon, wie sein Traumhaus in der Realität aussehen könnte. Daher ist es wichtig, die mögliche Architektur und die individuell planbaren Grundrisse greifbar zu machen. Unsere Musterhäuser dienen als wichtige Entscheidungsgrundlage und Inspirationen. Die Eröffnung des neuen Musterhauses in Neunkhausen ist für Oktober 2022 geplant“, erklärt Holger Linke.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

