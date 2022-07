Ehemaliger Country Manager der VW Bank Jörg Thielemann

CEHATROL Technology eG neuestes Mitglied aus der Volkswagen Bank

Berlin, den 04.07.2022:

CEHATROL Technology eG begrüßt den ehemaligen

Country Manager und Geschäftsführer Jörg Thielemann als neuestes Mitglied.

Der frühere Geschäftsführer der Volkswagen Bank Frankreich unterstützt als Mitglied die CEHATROL Technology eG bei der Schaffung von Infrastrukturen für CEHATROL Frankreich.

Durch die zeitgerechte Entwicklung der technologischen Schritte von CEHATROL Technology eG im Bereich Energie sowie den Effizienzsteigerungen in weiteren Bereichen, ist der nächste fortschrittliche Innovationsschub in Richtung Zukunft notwendig. Herr Jörg Thielemann wird die Etablierung, von der in Gründung CEHATROL Frankreich zukünftig vorantreiben, besonders mit der Bedeutung sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Zahlungssysteme und Finanzmärkte bereitzustellen. Auf diese Weise unterstützt er die CEHATROL Frankreich dabei, neue Technologien anzuwenden und so die Leistungen, die sie ihren Mitgliedern anbietet, weiterzuentwickeln, zu verbessern und neu zu erfinden.

Die Kommunikation ist der Schlüssel zu Verständnis und Unterstützung. CEHATROL Frankreich wird mit der Unterstützung von Jörg Thielemann das Netzwerk weiter ausbauen und die Mitglieder zusammenbringen. Das Mitgliedernetzwerk von CEHATROL Frankreich erhält dadurch eine klare Perspektive von besonderer Bedeutung, nicht nur um eine mögliche Krise zu bewältigen, sondern um die Wirtschaft zukünftig grundlegend beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung und Energiewirtschaft neu aufzustellen. „Gemeinsam bewegen wir mehr“ eine klare Aussage von Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung bei CEHATROL® Technology eG.

„Wir identifizieren, evaluieren und begleiten die Integration neuer Technologien mit unserem Wissen gern über Deutschland hinaus. Wir schaffen eine innovative Unternehmenskultur“ so Frank Knauer, weiter. DIE Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

