Feier der Menschheit: Rückblick auf den Ursprung am 6. April 2025

Wir freuen uns darauf, die Menschheit am 6. April 2025 zu feiern und das Erbe unserer Vorfahren zu würdigen. Diese Feier wird sowohl aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse als auch tiefgründige spirituelle Überzeugungen erfolgreich zusammenbringen. Lassen Sie uns in Verbundenheit diesen wichtigen Tag zelebrieren.Los Angeles, Kalifornien – 31. März 2025 – Nach dem Gedenken an den „Black History Month“ und dem erfolgreichen Start der bahnbrechenden Kampagne „Adam & Eva wurden schwarz erschaffen“ ist das Back To Kama Project-Team stolz darauf, eine grundlegende Wahrheit zu wiederholen, die sowohl mit der Wissenschaft als auch mit der Spiritualität im Einklang steht. Gemäß Raels Offenbarung wurden die ersten Menschen schwarz erschaffen; und dieses monumentale Ereignis fand auf dem Kontinent Kama (Afrika) um den ersten Sonntag im April statt. Wir freuen uns, in diesem Jahr am Sonntag dem 6. April 2025, die Erschaffung der Menschheit zu ehren und zu feiern.

Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen die afrikanischen Ursprünge der Menschheit

In den letzten Jahrzehnten hat die wissenschaftliche Forschung mit überwältigender Mehrheit bestätigt, dass der moderne Mensch (Homo sapiens) erstmals in Ostafrika beobachtet wurde und nach den neuesten Rekonstruktionsstudien eine dunkle Hautfarbe hatte, die an die hohe UV-Belastung in dieser Region angepasst war. Dies wurde durch genetische Studien, paläontologische Befunde und Fossilienfunde belegt.

Die rasante wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit

Betrachtet man den Weg der Menschheit seit ihren Anfängen, so sind die erreichten Fortschritte geradezu außergewöhnlich. Wir stehen heute in vielen wissenschaftlichen Bereichen an der Schwelle zu beispiellosen Errungenschaften. Ein Beispiel:

– In Biologie und Genetik haben Wissenschaftler erfolgreich synthetische Lebensformen geschaffen.

– In der Astronomie und der Erforschung des Weltraums hat die Menschheit neue Grenzen erreicht. Vor kurzem hat die Zusammenarbeit zwischen der NASA und SpaceX zu historischen Meilensteinen geführt, darunter der erfolgreiche Start und die sichere Rückkehr von vier Astronauten zur Erde, an Bord des Raumschiffs Crew Dragon. Nach der Mission äußerte sich SpaceX-CEO Elon Musk wie folgt: „Dies ist der erste Schritt auf einer Reise, auf der wir letztendlich eine raumfahrende Zivilisation und eine multiplanetare Spezies sein werden.“

Diese Fortschritte spiegeln Raels Vorhersagen wider: Die Menschheit steht kurz davor, Schöpfer des Lebens und Erforscher des Universums zu werden, wie es unsere Schöpfer getan haben. Wir wurden einst erschaffen – und jetzt sind wir bereit, selbst Leben zu erschaffen, auf der Erde und darüber hinaus.

Eine Zeit, um das Leben und das Potenzial der Menschheit zu feiern

Indem wir uns auf die Feier am Sonntag, dem 6. April 2025, anlässlich des Schöpfungstags der Menschheit vorbereiten, würdigen wir nicht nur die ursprünglich afrikanische Schöpfung, sondern auch die sechs anderen Rassen, die in verschiedenen Gebieten des Planeten erschaffen wurden, sowie das grenzenlose Potenzial der daraus hervorgegangenen Menschheit. Zu Ehren unserer Schöpfer (Elohim) und unserer Vorfahren und in Anerkennung der unglaublichen Zukunft, die vor uns liegt, laden wir alle ein, das Leben bewusst zu feiern, unser gemeinsames menschliches Erbe zu ehren und jeden Augenblick dieser außergewöhnlichen Existenz in vollen Zügen zu genießen.

„Lasst uns in Einigkeit, Absicht und Dankbarkeit zusammenkommen, indem wir die Erschaffung der Menschheit feiern – eine Feier des Lebens selbst“, sagte Dr. Gbedia Dodo, verantwortlich für das Back to Kama-Projekt.

Feiern wir die Schöpfung der Menschheit auf dem Planeten Erde mit einem fröhlichen Fest!

