Digitalisierung und die DGUV V3: Wie moderne Technologien die Prüfprozesse revolutionieren können

Die Digitalisierung verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre DGUV V3 Prüfungen durchführen. Innovative Technologien und Softwarelösungen ermöglichen effizientere Prüfprozesse und eine bessere Dokumentation. In diesem Artikel wird aufgezeigt, wie Digitalisierung die Sicherheit in Unternehmen erhöhen kann.Elektrische Sicherheit am Arbeitsplatz ist kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil der betrieblichen Verantwortung. Die DGUV Vorschrift 3, auch bekannt als DGUV V3, regelt die Prüfung elektrischer Betriebsmittel in Unternehmen – und sorgt dafür, dass Arbeitsplätze sicher bleiben.

Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte betrifft alle Unternehmen, unabhängig von Größe oder Branche. Die Regelung basiert auf der Unfallverhütungsvorschrift der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und zielt darauf ab, Unfälle durch elektrische Defekte zu verhindern.

Was genau regelt die DGUV Vorschrift 3?

Die DGUV V3 legt fest, dass alle elektrischen Betriebsmittel regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden müssen – durch eine Elektrofachkraft oder eine befähigte Person. Dazu zählen unter anderem:

• ortsveränderliche Geräte wie Laptops, Drucker oder Werkzeuge,

• ortsfeste Anlagen wie Maschinen oder Verteilerkästen,

• und Anlagen in Bürogebäuden, Produktionsstätten oder Werkhallen.

Je nach Gefährdungspotenzial und Nutzungshäufigkeit sind individuelle Prüffristen festzulegen – ein Aspekt, der häufig unterschätzt wird.

Normenvielfalt im Fokus: Welche Vorschriften bei der DGUV V3 Prüfung relevant sind

Die DGUV Vorschrift 3 verweist auf eine Reihe technischer Normen, die je nach Art des Betriebsmittels oder der Anlage zur Anwendung kommen. Ziel ist es, eine einheitlich hohe Prüfsicherheit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Geräteprüfung nach DIN VDE 0701-0702

Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln – also Geräten, die mit einem Stecker betrieben und leicht bewegt werden können – kommen die Normen DIN VDE 0701 und DIN VDE 0702 zur Anwendung.

• DIN VDE 0701 regelt die Prüfung nach einer Reparatur oder Änderung.

• DIN VDE 0702 legt die Vorgaben für die wiederkehrende Prüfung im laufenden Betrieb fest.

Diese Normen definieren genaue Anforderungen für Sichtprüfungen, Messungen (z. B. Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Differenzstrommessung) und Funktionsprüfungen, um eine sichere Nutzung der Geräte zu gewährleisten.

Anlagenprüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100

Für die Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen, etwa in Produktionshallen, Bürogebäuden oder technischen Räumen, gelten andere Normen:

• DIN VDE 0100-600 wird bei der Erstprüfung neuer elektrischer Anlagen angewendet.

• DIN VDE 0105-100 regelt die wiederkehrende Prüfung und den sicheren Betrieb bestehender Anlagen.

Diese Normen bilden die Grundlage für Prüfungen von Hauptverteilungen, Stromkreisen, Fehlerstromschutzschaltern (RCD), fest angeschlossenen Maschinen oder Sicherheitsbeleuchtung. Ziel ist es, Gefahren durch mangelhafte Installationen oder altersbedingte Defekte frühzeitig zu erkennen.

Technische Sicherheit als kontinuierlicher Prozess

Die Anwendung dieser Normen im Rahmen der DGUV V3 Prüfung stellt sicher, dass elektrische Betriebsmittel und Anlagen nicht nur bei der Inbetriebnahme, sondern auch im laufenden Betrieb den aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen. In vielen Betrieben wird dabei auf digital unterstützte Prüfdokumentationen gesetzt, um alle Prüfschritte transparent und revisionssicher zu dokumentieren.

