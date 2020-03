Farbdrucker für Lean + Lockout-Tagout Sicherheitskennzeichnungen

Mit einem Brady Farbdrucker der BBP3x-Sere sind Einfarb- und Mehrfarbdrucke einfach zu realisieren. Diese Drucker werden hauptsächlich eingesetzt für die Kennzeichnung visueller Arbeitsplätze (Lean/5S), für die Sicherheits-, Gebäudekennzeichnung und Lockout-Tagout Programme.

MAKRO IDENT stellt vor: Um Arbeitsabläufe schneller und reibungsloser zu gestalten, müssen entsprechende Informationen über betriebliche Prozesse jederzeit von Mitarbeitern am Arbeitsplatz sichtbar sein. Bei Wartung- und Reparaturarbeiten müssen logisch nachvollziehbare Anweisungen an jeder Maschine und Anlage vor Ort aufgeklebt oder angehängt sein. Entsprechend müssen die Werkzeuge für diese Arbeiten auch sehr gut gekennzeichnet sein und ordentlich an einem bestimmten Ort sichtbar und sauber verfügbar sein. Gleiches gilt für Energiequellenkennzeichnungen. Gebäude müssen für Mitarbeiter sicher sein, indem entsprechende Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen vorhanden sind.

Alle diese Kennzeichnungen für Lockout-Tagout Programme, LEAN-Methoden (z.B. 5S, 6S), die Sicherheits-, Komponenten- und Gebäudekennzeichnung, Warn- und Energiequellenanhänger und vieles mehr sind mit den Brady-Farbdruckern zu realisieren. Egal, ob nur ein kleines Etikett benötigt wird oder ein sehr großes Banner mit einer Breite von 101 mm oder 254 mm.

Wer seine eckigen und runden Schilder oder sogar Buchstaben, Zahlen oder Pfeile ausgeschnitten haben möchte, der verwendet am besten den Brady-Farbdrucker BBP37. Dieser Drucker verfügt über eine Abschneidevorrichtung für den geraden Schnitt – für Etiketten oder Banner – und zusätzlich ein sehr scharfes Messer für das Ausschneiden verschiedenster Formen. Der BBP37 druckt sogar Gauge-Markierungen, Etiketten für die Wartung und Instandsetzung, Steuerungs-Etiketten, Schilder für Bedienungstafeln, GHS- und NFPA-Etiketten und vieles mehr bis zu einer Etiketten- bzw. Schilderbreite von bis zu 101 mm.

Wer wesentlich breitere Etiketten, Schilder oder Banner für den Arbeitsplatz oder für Gebäude drucken muss, für den gibt es den Brady Farbdrucker BBP85. Dieser Drucker verarbeitet bis zu 254 mm breite Materialien, hat aber keine zusätzliche zweite Schneidevorrichtung zum Formen ausschneiden eingebaut.

Wesentlich kleinere Schilder und Etiketten sind mit dem BMP71- ausschließlich im Einfarbdruck – zu erstellen Hier können zum Beispiel Schalttafeln, Schaltschränke, elektronische Bauteile, Kabel, Leitungen usw. gekennzeichnet werden. Auch mit Barcode.

Als zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnungen und Arbeitssicherheit verfügt MAKRO IDENT über das komplette Brady-Sortiment. So auch einige Hundert verschiedene Formate sehr robuster Materialien für alle Brady-Drucker sowie ein- und mehrfarbige Farbbänder.

Der Materialwechsel erfolgt super einfach, da sich die Materialien in Kassetten befinden. Diese sind schnell einzulegen und auch wieder herauszunehmen. Die Materialien werden von den Brady-Druckern zum Glück selbst erkannt, so das jegliches Einstellen oder Kalibrieren vollständig entfällt. Die Drucker stellen sich alle selber auf die jeweiligen Materialien ein. Auch Sensor- und Drucktemperatur-Einstellungen werden automatisch vom jeweiligen Brady-Farbdrucker selbständig eingestellt.

Die passende Etiketten-Software für das Erstellen von Etiketten und Schildern ist im Lieferumfang mit dabei. Weitere Software-Applikationen für GHS-Etiketten, Rohrmarkierer, Pfeilbänder, spezielle Druckanforderungen usw. sind separat erhältlich.

Die verfügbaren Materialien sind speziell entwickelt worden für den Einsatz in der Industrie und daher sehr robust, Chemikalien- und Lösungsmittel-resistent, bei tiefen oder hohen Temperaturen einsetzbar und mit hoher Klebkraft.

Verfügbar sind verschiedene Materialien für Sicherheitsschilder, Banner, Rohrmarkierer, Sicherheitsetiketten für Maschinen, GHS-Etiketten, logistische Markierungen, Sicherheitsanhänger für Schalttafeln und die Lebensmittel-Industrie. Reflektierende und lang nachleuchtende Materialien sowie zu bedruckende Bodenmarkierungen.. Chlorfreie Materialien für das Bekleben von Edelstahlwänden oder -türen, die nicht rosten sollen, hat MAKRO IDENT ebenso im Sortiment, wie auch vorgedruckte und gestanzte Schilder und vieles mehr.

Weitere Informationen sind zu finden unter: www.lockout-tagout.de/loto-drucker/allgemeines.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Tel. 089-615658-28

Fax. 089-615658-25

WEB: www.lockout-tagout.de

Ansprechpartner: Angelika Hentschel