Eypert:in für KI-Software werden

Evy Solutions startet eigenes Partnerprogramm

München, 8. April 2024: Die Kölner Softwareschmiede Evy Solution hat ein eigenes Partnerprogramm ins Leben gerufen. Interessierte Fachhändler können zwischen drei Partnerstufen mit unterschiedlicher Zertifizierung wählen, ihr Lösungsportfolio erweitern, neue Zielgruppen ansprechen und sich als KI-Expert:in positionieren.

Mithilfe der intelligenten, KI-basierten Software Evy Xpact profitieren Anwender von bis zu 80 Prozent Kosten- und Zeiteinsparung bei der Dokumentenanalyse und -verarbeitung. Das Besondere der Lösung ist ihr textbasierter Ansatz, dank dem sich auch aus unstrukturierten Daten relevante Informationen herauslesen, klassifizieren und weiterverarbeiten lassen – und zwar unabhängig vom Dokumentenaufbau und -format. Möglich macht dies die von Evy Solutions eigens dafür entwickelte Künstliche Intelligenz.

Hermann Oberschelp, Geschäftsführer Oberschelp Unternehmensberatung bestätigt: „Als ich die Lösung über die winwin Office Network AG kennengelernt habe, war ich so überzeugt, dass ich bereits während der Präsentation zwei meiner Kunden angefunkt habe und diese auch gleich für die neue Software gewinnen konnte.“

„Wir freuen uns, wie hoch die Resonanz auf unser Programm ist. Viele der neuen Partner nutzen uns als „Türöffner“, um sich bei ihren bestehenden Kunden als KI-Experte zu positionieren. Auch unsere Angebote für Kundenveranstaltungen werden sehr gut angenommen und bescheren unseren Partnern bereits jetzt, nach kürzester Zeit, erste Erfolge“, so Michael Vogel, Gründer und Geschäftsführer von Evy Solutions.

Quick Facts: Dreistufiges Partnerprogramm

Am Partnerprogramm interessierte Händler können zwischen drei verschiedenen Rängen wählen:

1. Silber-Partner fungieren als Tippgeber für ihren Kundenstamm und stellen die Verbindung zu Evy Solutions her

2. Gold-Partner erhalten eine Händlerlizenz und bieten die Lösungen von Evy Solutions selbst über ihr Produktportfolio mit an

3. Platin-Partner erhalten ebenfalls eine Händlerlizenz und bieten die Lösungen nicht nur selbst an, sondern übernehmen auch das Onboarding der Kunden bzw. die individuellen Software-Anpassungen für die Kunden

Um sich als Partner zu zertifizieren, gilt es für die Händler, je nach Rang verschiedene Schulungen zu Vertrieb, Produkt-Demonstration, KI-Training und Kunden-Onboarding zu durchlaufen. Zusätzlich zu den zertifizierungsrelevanten Schulungen bietet Evy Solutions seinen Partnern weitere Services an. Dazu zählen u.a. ein jährliches Treffen an einem der Evy-Firmenstandorte sowie Marketing-Materialien und regelmäßige online Fragenrunden rund um das Lösungsportfolio und die Strategie von Evy Solutions.

Händler, die Evy-Partner werden, profitieren von folgenden Vorteilen:

– Eigens entwickelte KI – Made in Germany

– Deutsches Rechenzentrum mit höchster Zertifizierung

– DSGVO-Konformität und SOC-Zertifizierung

– Dauerhaft steigende Mehreinnahmen

– Schneller und produktiver Start dank vortrainierter Software (innerhalb von 14 Tagen einsatzbereit)

– Einfaches Preismodell der Software

– Türöffner für eine Markt-Positionierung als KI-Expert:in

„Mit Evy Solutions eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten“, bestätigt auch Evy-Partner Philipp Muller, Geschäftsführer bei Stroh Office & IT Solutions. „KI ist fur alle eine Innovation, die fur unsere Kunden Mehrwert bringt und ihnen den Arbeitsalltag erleichtert. Wir selbst wiederum können damit einen Baustein mehr in unserem Gesamtkonzept anbieten.“

Evy Solutions ist ein Kölner Software- und Serviceanbieter für Dokumentenverarbeitung und -analyse mithilfe einer selbst entwickelten Künstlichen Intelligenz (KI). Die Kernkompetenz des Unternehmens ist das KI-basierte Analysieren von Dokumenten für eine intelligente Prozessautomatisierung. Damit erreichen die Lösungen von Evy Solutions für ihre Kunden eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Klassifizierung, Verarbeitung und Archivierung von Bestellungen, Transportaufträgen, Rechnungen, Schadensmeldungen und vielem mehr. Weitere Informationen unter www.evysolutions.de

Bildquelle: Evy Solutions