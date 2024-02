Exklusives Wirtschaftsgespräch mit Dr. Moritz Kraemer – Chefvolkswirt der LBBW

„Dr. Kugler’s Wirtschaftsgespräch“ am 07. März 2024 um 18:30 Uhr im Businessclub Stuttgart

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Sie zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung einladen zu dürfen:

„Dr. Kugler’s Wirtschaftsgespräch“ am 07. März 2024 um 18:30 Uhr im Businessclub Stuttgart Schloss Solitude.

Dieses Mal haben wir die Ehre, Dr. Moritz Kraemer, den Chefvolkswirt der LBBW, als Gastredner begrüßen zu dürfen.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage wirft zahlreiche Fragen auf: Wird die Schuldenbremse zur Wachstumsbremse? Wie wird sich Deutschland im Jahr 2024 entwickeln? Diese und weitere brisante Themen werden bei unserem Wirtschaftsgespräch im Mittelpunkt stehen.

Dr. Moritz Kraemer ist eine herausragende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Wirtschaftsanalyse. Seit November 2021 bekleidet er die Position des Chefvolkswirts und Leiters des Konzernbereichs Research bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Seine beeindruckende berufliche Laufbahn umfasst unter anderem seine Tätigkeit als globaler Chief Rating Officer für Staatenratings bei S&P Global (vormals Standard & Poor“s). Sein umfassendes Fachwissen und seine langjährige Erfahrung machen ihn zu einem der führenden Ökonomen Deutschlands.

Dr. Kraemer wird uns seine aktuelle Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage präsentieren und insbesondere die Frage beleuchten, ob die Schuldenbremse tatsächlich zur Wachstumsbremse wird.

Als Gastgeber dieses exklusiven Events begrüßt Sie Dr. Matthias O. Kugler, Beirat des hochkarätig besetzten Businessclub Schloss Solitude und ein renommierter Unternehmensberater, der sich einen herausragenden Ruf als Unternehmer und Investor erarbeitet hat. Seine umfangreiche Expertise und sein Engagement für Exzellenz machen ihn zu einer Schlüsselfigur in der Wirtschaftsbranche.

„Dr. Kugler’s Wirtschaftsgespräch“ bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, sich mit führenden Experten auszutauschen, spannende Einblicke zu gewinnen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Die Veranstaltung findet in unserem exklusiven Club auf Schloss-Solitude statt. Wir servieren Ihnen ein leichtes 3-Gänge-Menü zum Preis von EUR 54 pro Person inklusive Aperitif. Getränke werden nach Verbrauch berechnet.

Bitte buchen Sie ihre Teilnahme per Fax an 0711-46 90 77-15 oder per E-Mail an info@businessclub-stuttgart.de

Für Pressevertreter: Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an diesem besonderen Ereignis und bitten um Ihre kostenfreie Presse-Anmeldung bis zum 5. März 2024

Firmenkontakt

CONSULTING TEAM GmbH

Dr. Siegfried Barth

Siemensstraße 3

72766 Reutlingen

07121 / 49 28 4 – 70



http://www.consultingteam-gmbh.de

