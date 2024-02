75 % weniger Hornhaut in nur 28 Tagen

Dr. Hall informiert: Manchmal drückt sie, manchmal schmerzt sie – wir kennen sie alle: die Hornhaut

Ist Hornhaut eher nützlich oder eher störend? Diese Verdickung der Oberhaut ist nicht unbedingt schädlich. Sie kann aber – je trockener die obere Hautschicht ist – bei Belastung durchaus im Schuh drücken und zuweilen sogar schmerzen. Kennen Sie das auch? Es gibt für Sie eine Lösung, wie Sie sanft die Hornhaut an den Füßen und anderen Stellen sicher entfernen. Einfach und leicht das Hornhaut-Balsam von Dr. Hall auftragen. Sie werden erstaunt sein, wie geschmeidig und glatt sich Ihre Haut in kürzester Zeit anfühlt. Dermatologisch getestet.

„Plötzlich war sie da, die Hornhaut“, erklärt Michael Hermann sein Unbehagen an den Füßen. Insbesondere die Schwielen sind für den ehemaligen Leistungssportler ärgerlich. „Vermutlich habe ich im letzten Sommer viel zu enge Schuhe getragen und zudem noch ohne Strümpfe“, fixiert er die möglichen Ursachen.

In der Tat. Insbesondere starke Belastung und Reibung tragen dazu bei, dass eine Hornhaut entsteht, also eine Verdickung der Oberhaut. Häufig tragen auch Druckstellen oder zu enge oder gar drückende Schuhe zu den Hornhaut-Schwielen bei. Diese Hornhaut ist für den Fuß eine Art Schutzmantel. Sie schützt aber nur, wenn die obere Hautschicht eine natürliche Haut aufweist.

Genau hier fängt das Dilemma an. Eine trockene, harte vielleicht sogar dicke Hornhaut kann unser Wohlfühlgefühl stark beeinträchtigen. Sie kann drücken, Schmerzen verursachen und sogar unseren Gang beeinträchtigen. In diesem Fall schützt sie unsere Füße kaum noch vor Verletzungen. „Ehrlich gesagt stört mich die dicke Hornhaut; sie ist unansehnlich – ob im Schwimmbad, in der Sauna oder während des gesamten Sommers“, erzählt Ex-Sportler Hermann. „Da gibt es nur eins: Nutzen Sie ab sofort den Hornhaut-Balsam von Dr. Hall“, verrät Hermann. „Der Dr. Hall Hornhaut-Balsam wirkt wie ein Wunder. Tatsächlich hatte ich nach kurzer Zeit wieder weiche, geschmeidige und glatte Haut“, freut sich Michael Hermann.

Sparsam eincremen und fertig: So einfach war die Hornhautentfernung noch nie.

Cremen Sie einfach die Hornhaut-Stellen an Ihren Füßen, Händen, Ellenbogen oder Knie dünn ein. Einmal morgens und einmal abends reicht völlig. Sie werden erstaunt sein, wie gescheimdig und glatt sich Ihre Haut nach kurzer Zeit anfühlen wird. Hermann: „Der Hornhaut-Balsam von Dr. Hall zieht schnell in die Haut ein und fettet nicht. Ich bin begeistert.“

75 Prozent weniger Hornhaut in nur 28 Tagen.

Dieses Ergebnis lässt sich sehen. Es ist so einfach, so leicht. „Besser geht es nicht“, weiß Hermann. Und noch ein Vorteil bietet der Dr. Hall Hornhaut-Balsam: Er verhindert das Einreißen von Nagelfalzen und Nahelhäutchen. Schrunden, Hornhaut und raue, rissige Haut bilden sich zurück.

Das sollten Sie wissen: Der Dr. Hall Hornhaut-Balsam ist dermatologisch getestet. Und er ist auch für diabetische Fußpflege geeignet.

Das Schwarzwälder Unternehmen Dr. Hall empfiehlt: Testen Sie den Hornhaut-Balsam für nur 12,95 Euro und überzeugen Sie sich jetzt selbst. Sichern Sie sich unverbindlich weitere Informationen unter https://www.drhall.de/hornhaut-balsam-30-ml

Im Profil

Dr. Hall gehört seit 35 Jahren zu den bedeutendsten Gesundheits-Spezialisten in Deutschland und hat sich der Entwicklung von Produkten mit natürlichen Inhaltsstoffen verschrieben. Das Ziel: Produkte des Unternehmens aus dem Schwarzwald sollen Menschen beim Erhalt der Gesundheit dienen und bei der körperlichen Beweglichkeit unterstützen. Besonderer Fokus auf die Natur unterscheidet die Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungen von anderen Anbietern. Die Menschen und ihre Gesundheit stehen im Mittelpunkt beim Dr. Hall Versand. Dank des qualitativ hochwertigen Sortiments verfügt der anerkannte Spezialversender über eine hohe Produktkompetenz in allen Bereichen des menschlichen Körpers – insbesondere für Beine, Rücken, Arme und Füße. Zentraler Bestandteil des Wertesystems von Dr. Hall sind Seriosität und Aufrichtigkeit, aber auch die Wertschätzung den Menschen gegenüber. Das Wohlbefinden der Kunden ist Ansporn des Handelns des Schwarzwälder Unternehmens.

