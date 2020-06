Draka UC HOME Cat.7: Verbesserter Brandschutz für sicheres Smart Living

Prysmian Group: BU Multimedia Solutions präsentiert neues CPR-Brandschutzkabel mit geringer toxischer Rauch- und Gasentwicklung

Köln, 23. Juni 2020 – Die BU Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group bietet ab sofort das Draka UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP Cca. Das neue Datenkabel für die Heimverkabelung erfüllt alle Anforderungen der europaweit geltenden CPR-Brandschutzklasse Cca s1a d1 a1. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Rauchentwicklung und Freisetzung von ätzenden Gasen, verzögerte Wärmefreisetzung sowie eine reduzierte Flammausbreitung, Säure- und Tropfenbildung aus. Die hohe Feuerresistenz des kompakten, platzoptimierten Kupferkabels mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s sorgt für gesteigerten Schutz von Leib und Leben bei Gebäudebränden.

Laut Statistik kommen in Deutschland bei einem Wohnungsbrand jährlich bis zu 400 Menschen ums Leben. Dabei sind rund 92 Prozent der Todesfälle auf das Einwirken toxischer Gase oder Rauch zurückzuführen – und nicht auf den Brand selbst. Personen in brennenden Häusern haben nur rund drei Minuten Zeit, das Gebäude sicher zu verlassen. Nach Ablauf dieser Zeitspanne ist die toxische Rauch- und Gasentwicklung so weit fortgeschritten, dass eine dichte Wolke aus giftigen Brandgasen jede Sicht auf Fluchtwege verhindert. Gleichzeitig können Rettungskräfte immer schwieriger eingreifen und das brennende Gebäude evakuieren.

“Da nur wenige Minuten Zeit verbleiben, um ein brennendes Gebäude zu räumen, sind Branddynamik und Rauchentwicklung der Gebäudematerialien von entscheidender Bedeutung. Hierzu zählen vor allem auch Kabel und Leitungen”, sagt Zoran Borcic, Produktmanager Kupferkabel, BU Multimedia Solutions der Prysmian Group. Die Prüfnorm EN 50399 für Brandeigenschaften von Kabeln definiert genau diese Kriterien. Im Rahmen der europaweit geltenden Bauproduktenverordnung (CPR) umfasst die Norm ein System zur Klassifikation von Bauprodukten entsprechend ihrem Brandverhalten.

“Um den Schutz von Menschen und Tieren vor Feuer in Wohngebäuden zu erhöhen, haben wir das Draka UC HOME Cat.7 Kupferkabel mit bestmöglichen Brandschutzeigenschaften ausgestattet”, fährt Zoran Borcic fort. Das neue Smart-Home-Kabel erfüllt alle Anforderungen der anspruchsvollen Brandschutzklasse Cca s1a d1 a1. Mit der geringen Rauchentwicklung, verzögerten Wärmefreisetzung, reduzierten Flammausbreitung und geringen Freisetzung von ätzenden Gasen leistet es einen wichtigen Beitrag zum vorbeugenden Brandschutz.

Das platzoptimierte DRAKA UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP LSHF mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s bietet gegenüber Standard-Kabeln mehr Platz im Leerrohr und hat einen um 30 Prozent kleineren Biegeradius. Die maximale Installationslänge des sehr leichten und packungsdichten Kupferkabels beträgt 60 Meter. Schließlicht ermöglicht es eine flexible Nutzung der Räume, erfordert keine Adapter und garantiert eine hohe Leistung (PoE).

+++ Jetzt NEU +++

Unser “Draka Cable Content Hub” unter www.draka-cable.com

Schauen Sie gerne vorbei und erfahren Sie mehr über unsere innovativen Glasfaser-, Koaxial- und Kupferkabel.

Die Prysmian Group ist ein Weltmarktführer für Energie- und Telekomkabelsysteme. Mit ihren fast 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über EUR 11 Mrd., ca. 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112 Werken, ist die Gruppe stark in High-Tech Märkten positioniert und bietet das größtmögliche Spektrum an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Wissen. Sie agiert in Geschäftsfeldern der Untertage- und Unterwasserkabel und Systemen zur Energieübertragung und -verteilung, mit Spezialkabeln für Anwendungen in vielen unterschiedlichen Industrien und Kabeln für mittlere und niedrige Spannung für den Bau- und Infrastruktursektoren. Für den Bereich der Telekommunikation fertigt die Gruppe Kabel und Zubehör für Stimm-, Video- und Datenübertragung und bietet ein umfassendes Spektrum an Glasfaserkabeln, Lichtwellenleitern und Kupferkabeln sowie Anschlusssystemen. Prysmian ist eine Aktiengesellschaft, die in der italienischen Börse, dem FTSE MIB Index, gelistet ist.

Bildquelle: BU Multimedia Solutions, Prysmian Group