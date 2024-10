everience UserExperience Day 2024

Innovationen, Insights und interaktive Workshops – Ein Muss für UX-Profis

Am 21. November 2024 öffnet der everience User Experience Day 2024 seine Pforten in der Zeche Zollverein Essen und verspricht eines der wichtigsten Branchenevents des Jahres zu werden. Experten aus nationalen und internationalen Unternehmen präsentieren die neuesten Entwicklungen und Trends im User Experience Management (UX).

Alexander Gassmann, Geschäftsführer von everience, sagt hierzu: „Der User Experience Day 2024 bringt erneut führende Köpfe und zukunftsweisende Ideen der Branche zusammen. Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf dem Einsatz von Conversational AI im 1st Level Support. Unser Ziel ist es, innovative Lösungen und Best Practices im Bereich User Experience zu fördern und den Teilnehmern wertvolle Einblicke und praxisnahe Ansätze zu bieten. Wir freuen uns, mit dieser Veranstaltung ein inspirierendes Umfeld für den Austausch und die Weiterentwicklung der UX-Landschaft zu schaffen“.

Hochkarätige Vorträge und exklusive Einblicke

Ein besonderes Highlight ist der Vortrag des Director Big Deals, Strategy & Partnerships der Helpline France, der über aktuelle internationale Innovationen im UX-Management spricht und im Rahmen der Digital Inside Lab Compact Tour exklusive Einblicke gewährt.

Auch die SVA-System Vertrieb Alexander GmbH ist mit einem spannenden Beitrag vertreten. Sie zeigt, wie UX-Management mit Atlassian Tools effizient organisiert werden kann. Ein Erfahrungsbericht der Data Medicine Infinity (DMI) – ein Unternehmen, das Krankenhäuser bei der digitalen Transformation des deutschen Gesundheitswesens unterstützt – untermauert dieses Thema mit praxisnahen Einblicken und zeigt, wie diese Tools im Alltag eingesetzt werden. Als zusätzliches Highlight können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine exklusive Führung durch das UNESCO Weltkulturerbe Zeche Zollverein freuen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation der Transition Success Story bei Flender. Die Projektverantwortlichen erläutern, wie das Unternehmen seine gesamte IT-Landschaft neu ausgerichtet und seine Prozesse auf eine moderne UX-Struktur inklusive Nearshoring umgestellt hat – ein Best-Practice-Beispiel, das Schule macht. Dabei gibt es Einblicke in hervorragendes End User Change Management.

Interaktive Workshops und AI im Fokus

Zwischen den Vorträgen finden interaktive Workshops statt:

Das rumänische Service Center von everience ist zu Besuch und wird in einem Workshop Einblicke in die Key Erfolgsfaktoren geben, wie Nearshoring in deutscher Sprache zu einer sehr guten User Experience wird.

In zwei Sessions wird die Rolle von AI im 1st Level Support in der Praxis vorgestellt – Was einst als mutige Vision begann, hat sich bei einem führenden Versicherungsunternehmen längst bewährt und wurde mit dem renommierten Service Globe Award 2023 ausgezeichnet.

Everience veranschaulicht, wie die direkte Integration von Conversational AI in den Supportbereich der Callannahme funktioniert. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die Technologie und können sich in den Live-Demos ein klares Bild von ihrer Funktionsweise machen.

Den theoretischen Hintergrund dazu gibt es von einem Executive Consultant um 15:30 Uhr: In der Session „AI for Service Desk aus drei Perspektiven“ wird dargestellt, wie AI sowohl End-User als auch Agents und das Servicemanagement unterstützt.

Martin Möller, Head of Business Development setzt auf Flexibilität: „Die Bedürfnisse der End-User verändern sich rasant, und es ist entscheidend, dass wir als Unternehmen flexibel und zukunftsorientiert handeln. Der User Experience Day bietet die perfekte Plattform, um neue Ansätze und Technologien wie Artificial Intelligence und moderne UX-Strategien praxisnah zu erleben und in Diskussionen mit Experten zu vertiefen.“

Das abwechslungsreiche Programm des User Experience Day 2024 bietet von 09:30 bis 16:30 Uhr eine dynamische Mischung aus inspirierenden Vorträgen und interaktiven Workshops.

Bereits über 50 % der Plätze sind vergeben – eine schnelle Anmeldung wird empfohlen!

Für das leibliche Wohl sorgt das Catering im Erich Brost Pavillon, das mit einem atemberaubenden Panorama den perfekten Rahmen für Networking und angeregte Gespräche bietet.

Der Everience User Experience Day 2024 ist die perfekte Plattform, um tiefere Einblicke in das UX-Management zu erhalten, wertvolle Kontakte zu knüpfen und neue Ideen für die eigenen Projekte mitzunehmen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung erhalten Sie unter dem folgenden Link: UX Day 2024 (everience.digital)

Über die everience Germany GmbH: „IT-Experts in User Experience“:

Die everience Germany GmbH wurde 2015 gegründet und ist Teil eines europäischen IT- Konzerns mit über 3.500 Mitarbeitenden. Innerhalb von 16 Servicecentern in Europa unterstützt everience Germany in 25 Sprachen

Unternehmen bei ihrer Digitalisierung. Der Premium IT Service Provider ist auf internationaler und auch lokaler Ebene präsent, um die Herausforderungen sowohl großer globaler Konzerne als auch regionaler Unternehmen zu

meistern. In Deutschland ist die everience Germany GmbH an zwei zentralen Standorten aktiv – in Darmstadt (Headquarter) und Essen sowie bei mehreren KundInnen direkt vor Ort. In Essen verfügt das Unternehmen zudem über ein eigenes PC-Logistikzentrum.

