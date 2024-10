Erlebnisreiche Jubiläumswoche: Glücksrad und 1. FCN live bei Brezen Kolb

Brezen Kolb feiert das 10-jährige Bestehen der Brezenbackstube in der Ostendstraße mit einer besonderen Jubiläumswoche und zahlreichen Aktionen für die ganze Familie.

Brezen Kolb feiert 10 Jahre Brezenbackstube in der Ostendstraße 138 mit besonderen Highlights während der Jubiläumswoche vom 14. bis 20. Oktober 2024, unter anderem mit dem Glückstag am 15.10. und dem Sporttag am 16.10.2024.

Glückstag am 15. Oktober: Drehen und Gewinnen!

Am 15.10. dreht sich alles ums Gewinnen – wortwörtlich! Egal ob in der Filiale in der Ostendstraße oder an einem der mobilen Glücksräder, die im Stadtgebiet unterwegs sind: Jeder Dreh bringt die Chance auf eine Überraschung!

Das Wander-Glücksrad wird von 10:00 bis 13:00 Uhr an der Verkaufsstelle auf der Straßenbahninsel am Bahnhof, von 12:00 bis 14:00 Uhr am Hauptmarkt und von 14:00 bis 17:00 Uhr am Laufertorgraben zu finden sein. Vor Ort in der Filiale Ostendstraße können Besucher den ganzen Tag ihr Glück versuchen und sich über tolle Preise von Brezen Kolb freuen.

Sporttag am 16. Oktober: Triff die Stars vom 1. FCN!

Am 16.10. wird es sportlich, wenn die Stars des 1. FC Nürnberg zu Gast bei Brezen Kolb sind! Ab 17:00 Uhr können Fans ihre Lieblingskicker in der Ostendstraße treffen, Fotos machen, Autogramme sichern und exklusive Insider-Tipps bekommen.

Weitere Highlights der Jubiläumswoche

10. – Community Day: Hit Radio N1 sendet morgens live aus dem Brezen Kolb. Am Nachmittag treffen sich die Content-Creator und Food-Blogger zum Meet & Greet mit ihren Communities.

10. – Kreativtag #brezenkolb: Online-Kreativ-Wettbewerb für Groß und Klein.

10. – Familientag: Ein bunter Tag für die ganze Familie mit vielen tollen Aktionen.

Gemeinsam Feiern und Gutes tun

Auch das soziale Engagement kommt in der Jubiläumswoche nicht zu kurz: Von jeder verkauften Breze spendet Brezen Kolb einen Teil an die Nürnberger Tafel und rundet den Betrag nochmals ordentlich auf. So wird jede Breze ein Beitrag für den guten Zweck.

„Die Jubiläumswoche ist unsere Art, Danke zu sagen – an unsere treuen Kunden, Partner und Freunde. Unsere Highlight-Tage bieten großartige Erlebnisse für die ganze Familie,“ erklärt Peter Kolb, Geschäftsführer von Brezen Kolb.

Aktuelle Informationen finden Sie auf den Social-Media-Kanälen von Brezen Kolb.