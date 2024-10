EUROPÄISCHES F&E-TEAM VON PANASONIC ENTWICKELT INNOVATIVE KI-BASIERTE SUPPLY-CHAIN

Panasonic Connect stärkt seine globalen F&E-Kapazitäten mit einem neuen europäischen Team,

das KI-basierte Lösungen entwickelt.

München, DE. 10. Oktober 2024 – Die neue europäische F&E-Abteilung von Panasonic Connect arbeitet mit branchenführenden Kunden und Partnern zusammen, um innovative Supply-Chain-Lösungen zu entwickeln. In enger Zusammenarbeit mit führenden Softwareanbietern, unter anderem der Panasonic-Tochter Blue Yonder, wird sich die Münchner Division auf die Entwicklung von KI-basierten cyber-physischen Systemen der nächsten Generation konzentrieren. Diese basieren auf vier Kernbereichen der Panasonic-Expertise: KI und Computer Vision, Sensorik, Simulation und Robotik.

Carlos Osuna wird direkt mit der globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Panasonic Connect zusammenarbeiten, die aus fast 300 Entwicklern besteht, und das erfahrene europäische Forschungs- und Entwicklungsteam leiten. Zuvor hatte Carlos das Netzwerkintegrationsgeschäft von Panasonic Connect in Europa aufgebaut und geleitet. Jens-Michael Pohl wird das europäische Engineering-Team leiten, während Ian Woozley weiterhin als Head of Business Development für Supply Chain Solutions and Innovation tätig ist.

Carlos Osuna kommentiert: „Panasonic verfügt über mehr als 100 Jahre technische Erfahrung und ist damit perfekt aufgestellt, um weiterhin innovative Supply-Chain-Lösungen zu entwickeln. Die Entwicklung der nächsten Generation softwaregesteuerter Hardware unter Verwendung von KI-Software, die von Unternehmen wie Blue Yonder entwickelt wurde, und deren Tests in realen Kunden- und Partnerumgebungen wird es Panasonic ermöglichen, bei der Entwicklung von Technologien, die reale Probleme lösen, an vorderster Front zu bleiben – jetzt und in Zukunft.“

Weitere Informationen zum Solution Development Lab von Panasonic finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/about-us/who-we-are/solution-development-lab

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

